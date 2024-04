Andrade reemplazará a Dragon Lee en WrestleMania XL

Desde que regresara a WWE en el Royal Rumble varonil del pasado enero, Andrade sólo ha disputado dos combates, y sin repercusiones creativas sobre su persona, pues simplemente sirvieron para hacerle sumar un par de victorias en su casillero personal. Pero con todo, Andrade aparecerá por WrestleMania XL.

Anoche, durante SmackDown, alguien atacó a Dragon Lee entre bastidores, y como sustituto del otrora Ingobernable, quien iba a hacer dupla con Rey Mysterio para medirse a Santos Escobar y Dominik Mysterio, Andrade dio un paso al frente, rechazando unirse al bando rudo.

Así, «el Ídolo» disputará su segundo combate en WrestleMania, tras luchar en el «Kickoff» de la edición de 2019, donde fue parte de la Campal en memoria de André el Gigante.

Con este cambio, el cartel de WrestleMania XL, que tendrá lugar hoy sábado 6 de abril y mañana 7 de abril desde el Lincoln Financial Field de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), luce de la siguiente manera.

[Sábado 6 de abril]

[Domingo 7 de abril]

DID THAT REALLY JUST HAPPEN!? 🤯🤯🤯@EscobarWWE is SHOCKED and he should be…



Welcome to The LWO @AndradeElIdolo! 👏#SmackDown pic.twitter.com/SL3ebA5DLN