Análisis y Predicciones – WWE Royal Rumble 2024

► Análisis y predicciones para WWE ROYAL RUMBLE 2024

Hoy, realizaremos un análisis previo de WWE Royal Rumble 2024, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento.

► Campeonato de los Estados Unidos: Logan Paul vs. Kevin Owens

A priori, esta parece ser la lucha más difícil de predecir y en la que cualquiera de los resultados probables estará bien que suceda. Ahora, siendo este la primera defensa de Logan Paul como Campeón de los Estados Unidos tras derrotar a Rey Mysterio en Crown Jewel, y consdierando que la estrella de las redes sociales ha renovado su contrato con WWE que lo podría obligar a tener una participación más activa, y más aún a semanas de WrestleMania, es posible que la balanza se decante hacia Paul, quien tranquilamente puede llevar el título hasta el magno evento, en donde seguramente tendrá confirmada su presencia.

Predicción: Santos Escobar.

► Campeonato Universal Indisputable WWE: Roman Reigns vs. AJ Styles vs. LA Knight vs. Randy Orton

No hay muchas dudas sobre si Reigns mantendrá su título el sábado, la pregunta será el cómo lo va a conseguir. Un reinado tan histórico como el suyo no va a terminar en un combate de cuatro esquinas, cuando tiene a tiro el récord de Hulk Hogan y a pocos meses de WrestleMania. Todo se reduce a saber quién recibirá el conteo, y quizás sea LA Knight, considerando que él ya tuvo su oportunidad en un uno a uno en Crown Jewel. En un dato no menor, es previsible la interferencia de Jimmy Uso y Solo Sikoa aquí en favor del Jefe Tribal.

Predicción: Roman Reigns.

► Royal Rumble femenil

Solo hay un puñado de participantes, pero seguramente de las confirmadas saldrá la ganadora. Bayley y Becky Lynch parecen las opciones más probables, pero es posible que The Man pueda ser la retadora de Rhea Ripley sin necesidad de ganar aquí (puede hacerlo en Elimination Chamber), mientras que Bayley puede tener su momento de gloria, y sorprendentemente (dados los eventos recientes con Damage CTRL) retar a Iyo Sky por la supremacía de la marca azul y de Damage CTRL.

Predicción: Bayley.

► Royal Rumble varonil

Como siempre, toca predecir un Royal Rumble sin conocer a todos los participantes previo al combate. Sin embargo, el listado de ganadores más probables, con Cody Rhodes, CM Punk y Gunther como los máximos favoritos en un campo profundo. Si bien Cody puede ganar e ir WrestleMania a terminar su historia en una revancha contra Roman Reigns tiene sentido, es difícil imaginar que Punk o Gunther no tengan la oportunidad aquí. Quizás la «filtración» de Sports Illustrated tenga algo que ver aquí, pero el saber que Seth Rollins no sería una baja para WrestleMania permitiría a WWE a continuar su plan, dado que ambos pueden desarrollar su historia sin mayores contratiempos, considerando que CM Punk no es alguien que vaya a luchar semana a semana.

Predicción: CM Punk.