Montez Ford: «The Rock debería ser The Boulder»

“Amo a ese chico. Amo su energía, amo su carisma, amo su ética de trabajo, y ya sabes, en el mundo de la lucha libre profesional, no hay nada como el mundo de la lucha libre profesional. Es muy singular, y también es un negocio. La lucha libre profesional, WWE, está en mi sangre, es mi pasión, me encanta. (…)«. Así hablaba The Rock de Montez Ford a mediados de 2022. No es ningún secreto que el integrante de los Street Profits tiene en La Roca a un ídolo desde que era pequeño, en incontables ocasiones ha hablado de ello.

Y recientemente lo hizo de nuevo en Ebro in the Morning, esta vez compartiendo su opinión sobre la unión de «The Great One» a TKO:

«Desde que era un renacuajo, The Rock siempre ha sido mi inspiración. Tan lejos como puedo recordar, y solo ver a alguien a quien observé e idolatré mientras crecía, y ahora, como dijiste, expandirse hacia estas otras avenidas y tomar posesión de su nombre, ser parte de la junta directiva y simplemente expandirse fuera del ring, es motivador e inspirador, como dijiste, la trayectoria de a dónde podemos llegar con nosotros mismos. Siempre está elevando el listón. En este punto, ni siquiera deberían llamarlo The Rock. Deberían llamarlo The Boulder [risas]. Es algo completamente diferente».

En estos momentos, Montez Ford, con Angelo Dawkins y Bobby Lashley, está rivalizando con The Final Testament. Anoche en SmackDown fueron atacados por la nueva facción de WWE.

