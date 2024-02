Aljamain Sterling, ex campeón del peso gallo de la UFC, aún tiene mucho que pelear. Sterling se estableció como uno de los mejores de todos los tiempos en las 135 libras durante una década compitiendo en ese peso en el mayor escenario de las artes marciales mixtas.

Durante ella, ostentó el título durante más de dos años y lo defendió con éxito un récord de tres veces consecutivas.

Entre los nombres que figuran en la columna de victorias de su currículum se encuentran el ex campeón de dos divisiones Henry Cejudo, los ex titulares TJ Dillashaw y Petr Yan, y el cotizado Cory Sandhagen.

En 2024, sin embargo, comenzará un nuevo capítulo para el «Funk Master», uno que, en su opinión, podría prolongar unos cuantos combates más el tiempo que le queda en este deporte.

► Sterling: «Al ritmo que puedo pelear ahora…».

Tras perder el oro del peso gallo ante Sean O’Malley el pasado agosto en el UFC 292, Sterling se dispone a debutar en las 145 libras este año. En busca de la gloria del título en una segunda división, el nativo de Uniondale llegará al peso pluma frente a Calvin Kattar en el UFC 300.

Durante una reciente aparición en The MMA Hour con Ariel Helwani, Sterling miró hacia su regreso en Las Vegas el 13 de abril, y evaluó cómo el cambio de peso podría afectar a su calendario estimado de retirada.

«Realmente no lo sé (si este es el empujón final). Me lo tomo pelea a pelea«, dijo Sterling. «Creo que tengo seis buenas peleas más, si tuviera que poner un número. No tengo un número, pero creo que al ritmo al que puedo hacer peleas ahora (en el peso pluma) – ten en cuenta, ¿qué tuve, como cuatro peleas en 16, 17 meses como campeón? Eso es mucho, hombre. Son muchos campamentos de cinco asaltos.

«Espero que ahora que estos son de tres asaltos, tal vez pueda darles la vuelta un poco más rápido», continuó Sterling. «Incluso si no me convierto en el campeón, hombre, me gustaría simplemente establecer récords, establecer metas, y hacer tanto dinero como pueda, porque cuando se hace, se hace. No quiero volver atrás en el tiempo, quizá debería haber aceptado ese combate, quizá debería haber tirado los dados… No quiero arrepentirme. Estoy seguro de que hay una luz al final del túnel«.

Eso deja mucho tiempo a Sterling para hacer realidad sus ambiciones en el peso pluma, empezando a costa de Kattar en UFC 300.

En caso de que «Funk Master» salga victorioso, no cabe duda de que buscará una oportunidad ante el ganador del combate por el título de las 145 libras que enfrentará el mes que viene al campeón Alexander Volkanovski y al aspirante invicto Ilia Topuria.