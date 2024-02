AEW hace oficial nueva lucha para Revolution 2024

Como propósito de año nuevo, tal vez Tony Khan pretenda mejorar el manejo de la división femenil de AEW. Pero de momento, no se deja notar avance alguno.

En este contexto de ilusión por un cambio, Deonna Purrazzo ha llegado a AEW con la vitola (merecida) de ser una de las mejores luchadores del mundo, y veremos si la casa Élite le ofrece digna continuidad a su arte, tras una excelente etapa en TNA.

Y creo no debemos lanzar campanas al vuelo porque se haya confirmado una lucha para ella en Revolution, ante su examiga Toni Storm, por el Campeonato Mundial Femenil AEW. Esta praxis de conceder oportunidades titulares a recién llegadas deviene tradición en el manual de Khan. Otro cantar es que seguidamente no queden en el olvido.

Estamos hoy justo a un mes de la celebración de AEW Revolution 2024, previsto para el 3 de marzo desde el Greensboro Coliseum de Greensboro (Carolina del Norte, EEUU). He aquí su cartel provisional.

Sunday, 3/3#AEWRevolution

Greensboro, NC



AEW Women's World Title

Timeless Toni Storm vs @DeonnaPurrazzo



The Virtuosa came to AEW chasing the World Title, calling out the real Toni Storm, not "the delusional sham"

It's official: they'll fight 1-on-1 for the Title at Revolution! pic.twitter.com/POI39D7Zqn