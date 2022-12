Aljamain Sterling critica a los fans de EEUU: Son raros

Aljamain Sterling puede ser el único campeón estadounidense de la UFC, pero entiende que la nacionalidad no

Recientemente, «Funk Master» hizo la segunda defensa de su título del peso gallo en el evento co-principal del UFC 280, donde detuvo al ex campeón T.J. Dillashaw con golpes en el segundo asalto. El resultado fue un poco eclipsado por la controversia en torno al hombro lesionado de Dillashaw, pero la victoria fue la octava consecutiva de Sterling que se remonta a 2018.

El peleador de 33 años recientemente se sentó a responder algunas preguntas de los fanáticos en su canal de YouTube, y un usuario de Twitter le preguntó a Sterling cómo se siente tener aparentemente una gran parte de la base de fanáticos estadounidenses en su contra cuando es el único campeón estadounidense en la UFC.

«Siempre he dicho que los aficionados estadounidenses son raros«, respondió Sterling. Soy estadounidense, mis padres son jamaicanos, mis abuelos son jamaicanos… Esto demuestra que la cultura de donde vengo es muy diferente… Cuando la gente me echa m*erda por eso, realmente no lo entiendo».

«Más de la mitad de este país tiene padres de otro país… Adopto la cultura estadounidense y también mi herencia jamaicana. Cuando la gente me echa la bronca por eso, yo digo: ‘Tío, tú no eres diferente a mí, la única diferencia es que yo reconozco mis raíces’«.