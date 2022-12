Paddy Pimblett se ha establecido rápidamente como una de las figuras más reconocibles de la UFC, pero es posible que la promoción no pueda utilizarlo para vender entradas para su próximo viaje a su país natal.

Pimblett ha mantenido una apretada agenda desde que se unió a la UFC en julio de 2021, pero incluso con unas vacaciones en mente, el luchador de 27 años no cerró totalmente la puerta a pelear en UFC 286.

«La señora quiere unas vacaciones en condiciones antes de casarnos en mayo, así que no sé. Ya veremos. Podríais verme allí, si vuelvo y me apetece pelear en esa fecha, entonces sí. Si no, me veréis entre el público y probablemente en un PPV en abril o algo así«.

«The Baddy» fue campeón de Cage Warriors, y su victoria en UFC 282 sería probablemente la más importante de su carrera en las MMA. Aunque Gordon no sea un nombre muy conocido, el hecho de que Pimblett cuente ya con un importante número de seguidores y haya peleado en el evento coestelar de un PPV importante de la UFC significa que habrá innumerables ojos puestos en él cada vez que se se sube a la jaula.

Pimblett ha tenido un ajetreado camino hasta UFC 282 después de hacer comentarios sobre el periodista de MMA Ariel Helwani en su podcast con el presidente de la UFC, Dana White. Ilia Topuria, con quien el luchador de 27 años se ha enfrentado públicamente en varias ocasiones, ganó en UFC 282 en un combate de peso pluma contra Bryce Mitchell.