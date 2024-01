Aljamain Sterling: «Cambio al peso pluma es permanente»

Aljamain Sterling ha cerrado la puerta al peso gallo de cara a su oportunidad en las divisiones de UFC 300.

Sterling (23-4 MMA, 15-4 UFC), el campeón más exitoso en la historia de la categoría de peso de 135 libras de UFC, reveló que dejó de pelear en la división que ha sido su hogar durante toda su carrera en MMA.

La declaración se produce después de que Sterling perdiera el oro de UFC ante Sean O’Malley en UFC 292 en agosto, y ahora tiene una pelea de peso pluma reservada contra Calvin Kattar (23-7 MMA, 7-5 UFC) en la cartelera del 13 de abril en T-Mobile Arena. en Las Vegas.

«Es seguro decir (ya terminé con el peso gallo). Uno de mis gerentes me preguntó sobre eso, sobre bajar a 135, y le dije: ‘Hermano, detengamos esta conversación aquí mismo’.

“Ya no hay 135. Ni siquiera quería hacerlo la última vez. Sea como sea, no voy a volver a sacar el tema porque la gente va a decir que estoy poniendo excusas, pero todo esto es un hecho, pero 135 ya está hecho”.

Sterling, de 34 años, cree que las 10 libras adicionales en su cuerpo le darán un segundo aire a su carrera de peleador dado que no se está agotando reduciendo tanto peso. Sterling ve su debut en las 145 libras en UFC 300 como un nuevo comienzo y aspira a duplicar su éxito.

«Estoy emocionado de regresar. Creo que eso es lo más importante. Quiero que los fanáticos sepan que estoy emocionado de regresar y que tendré nueva vida y nueva energía en esta categoría de peso.

«Definitivamente estoy nervioso porque estoy acostumbrado a ser el tipo más grande, aunque no me pongo tan grande cuando me rehidrato en 135, pero creo que dejé algunas cosas en el gimnasio reduciendo a 135, así que «Me gustaría ver qué puedo hacer en 145 y voy a sorprender al mundo».