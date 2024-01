Sean O’Malley pelearía con Ilia Topuria si gana el título

El campeón de peso gallo de UFC, Sean O’Malley, cree que una gran pelea con Ilia Topuria podría estar en el horizonte.

O’Malley dirige las cosas con Marlon Vera en el cartel principal de UFC 299 el 9 de marzo en Miami. Mientras tanto, Topuria desafía al campeón de peso pluma Alexander Volkanovski en el evento principal de UFC 298 unas semanas antes, el 17 de febrero en Anaheim, California.

O’Malley (17-1 MMA, 9-1 UFC) incitó a Topuria (14-0 MMA, 6-0 UFC) a un intercambio en X en el que Topuria sugirió que UFC no está interesado en que los dos peleen entre sí.

I offered to fight you but the UFC told me that you are only good for fighting in teenagers' places, because that’s your only fan base .Our fight will never happen. After fighting Volk I will fight Conor. and you will come as a fan boy. After seeing your ppv numbers the only… https://t.co/bb0F5uAIq1

— Ilia Topuria (@Topuriailia) January 4, 2024