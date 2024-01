Aliyah actuará como DJ en primera aparición posWWE

Aliyah fue despedida de WWE, como Dolph Ziggler o Matt Riddle, en septiembre de 2023. Al contrario que en el caso de los dos luchadores, la rescisión de su contrato no fue una sorpresa. La joven luchadora llevaba un año sin tener un combate debido tanto a lesiones como a que en la empresa nunca supieron bien qué hacer con ella, a pesar de que la ascendieron al elenco principal. Tuvo su úlitma lucha cuando ella y Raquel Rodríguez perdieron el Campeonato Femenil de Parejas ante Damage CTRL en el Raw dle 12 de septiembre de 2022.

► Aliyah, como DJ en Remix Rumble

No hemos estado hablando de ella en SÚPER LUCHAS desde su salida porque dentro de la lucha libre no ha estado haciendo nada, o al menos no hemos tenido ninguna información, ni siquiera ha hecho declaraciones sobre su intención de luchar aquí o allá, o sobre que tuviera conversaciones con alguna empresa. En cambio, ahora podemos confirmar que el 26 de enero, un día antes de Royal Rumble, va a realizar su primera aparción postWWE. Pero no para luchar sino para actuar como DJ bajo el nombre de DJ Nhooph.

«¡Muchísimas gracias a Remix Rumble por hacer realidad mi sueño más salvaje! ¡¡Vamos de fiesta en Toronto!!».

Huge thank you to @RemixRumble for making my wildest dream come true!Lets party Toronto!! https://t.co/gbBjo9orYR pic.twitter.com/vdGexNxgMU — NHOOPH Al-AREEBI (@NhoophAl_Areebi) January 11, 2024

Por su parte, después de haber tenido sus primeras luchas tras su despido en MLW, Matt Riddle luchará este sábado en NJPW Battle in the Valley cuando se una a un luchador misterioso contra Zack Sabre Jr. y Bad Dude Tito, integrantes de la facción TMDK.

En cambio, Dolph Ziggler estará luchando con David Finlay por el Campeonato Global IWGP en el evento NJPW The New Beginning in Sapporo. Va a ser su primer combate desde que fue despedido de WWE. Su último en su antigua empresa fue ante JD McDonagh en el Raw del 29 de mayo de 2023.