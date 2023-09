Aliyah fue despedida de WWE

En plena ola de recortes que fueron anunciados este 21 de septiembre, se confirmó la salida Nhooph Al-Areebi, mejor conocida como Aliyah.

El informe de Fightful reveló esta salida, que se suma a la lista que comenzó en la mañana con Mustafa Ali y Emma.

Aaliyah has announced she’s been released by WWE pic.twitter.com/SonZN2jeXI

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) September 21, 2023