Alistair Overeem no espera que Pereira dure mucho como campeón semicompleto

Alistair Overeem cree que Alex Pereira necesita completar sus habilidades si quiere seguir siendo campeón de peso semicompleto de UFC.

Pereira (9-2 MMA, 6-1 UFC) capturó el título vacante de las 205 libras con un nocaut en el segundo asalto sobre Jiri Prochazka en UFC 295. El ex campeón de Glory Kickboxing en dos divisiones, Pereira, se convirtió en campeón de dos pesos de UFC en solo siete peleas en el octágono. Sin embargo, el ex campeón del Gran Premio Mundial K-1, Overeem, no cree que su reinado dure mucho.

«Es interesante. ¿Lo veo como un campeón? No. Creo que en este momento tienen dificultades para descifrarlo, pero en el momento en que lo descubran lo van a destruir, y ese será un momento difícil para él”.

Overeem, quien compitió tanto en MMA como en kickboxing al mismo tiempo a lo largo de su carrera, cree que es sólo cuestión de tiempo antes de que las debilidades de Pereira queden expuestas.

“Creo que es excelente en el departamento de golpes, pero su jiu-jitsu y su lucha no están ahí. Es tan bueno en el departamento de golpes que otros luchadores no pueden derrotarlo. En el momento en que descubran cómo es su golpe, será difícil para él”.

El currículum de Pereira ya incluye victorias sobre el actual campeón de peso mediano de UFC, Sean Strickland, y los ex campeones Prochazka, Israel Adesanya y Jan Blachowicz. Se espera que haga su primera defensa del título contra el ex campeón Jamahal Hill, quien dejó vacante el cinturón después de romperse el tendón de Aquiles.