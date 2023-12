Bisping: «UFC 296 es la última oportunidad de Covington por el título»

Michael Bisping ve UFC 296 como la última oportunidad de Colby Covington de convertirse en campeón. Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) desafía a Leon Edwards (20-3 MMA, 12-2 UFC) por el título de peso welter en la pelea principal del 16 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Covington, un ex campeón interino, desafió dos veces el título indiscutible de peso welter contra Kamaru Usman, pero no logró sus valientes esfuerzos en ambas ocasiones.

«Esto es lo que hará que Colby sea muy, muy peligroso la noche de la pelea. Tiene (35) años; esta es su última pelea por el título. Es tan simple como eso. Esta será la tercera vez que pelea por el cinturón, dos veces contra Kamaru Usman, no hizo el trabajo.

“Me detuvieron una vez y la siguiente vez tomé una decisión. Peleas muy competitivas, sin embargo, pero no importa. No ganó. No se convirtió en campeón. … Esta será la última oportunidad para Colby Covington, ¿de acuerdo? Esto realmente lo es”.

Bisping cree que la clave de la victoria de Edwards es simplemente mantener la pelea en pie, donde ve una gran ventaja para el campeón, pero no lo ve como una tarea fácil.

“Si puede mantener el alcance, si puede mantenerse a distancia. puede usar jabs, golpes directos, castigar a Colby con rodillas y codos en el interior y usar esas patadas a la cabeza de manera sorprendente y básicamente solo. mantener la lucha lejos del suelo.

“Eso es todo en pocas palabras. Si puede mantener la pelea en el aire, probablemente retendrá el cinturón, pero no será fácil porque Colby es como un Energizer Bunny. Él simplemente nunca se detiene. Él sigue viniendo y viniendo y viniendo. Tiene cardio durante días”.