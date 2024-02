Ali Abdelaziz: «Henry Cejudo peleó con una lesión en UFC 298»

El gerente de Dominance MMA, Ali Abdelaziz, ha revelado que Henry Cejudo luchó contra Merab Dvalishvili mientras estaba lesionado.

Cejudo (16-4 MMA, 10-4 UFC) perdió por decisión unánime ante Dvalishvili en UFC 298 . Después de ganar la round 1, Cejudo estaba visiblemente cansado después de ser superado por Dvalishvili (17-4 MMA, 10-2 UFC) por el resto de la pelea.

El campeón de peso gallo de UFC, Sean O’Malley, dijo que escuchó que Cejudo estaba herido antes de la pelea, y Abdelaziz confirmó esos rumores. Abdelaziz elogió mucho a Dvalishvili, pero cree que Cejudo nunca debería haber peleado contra alguien con tan alto rendimiento mientras estaba comprometido.

“Honestamente, Henry fue en contra de todas nuestras voluntades y dijo: ‘Firmo un contrato, voy a pelear. No hay excusa. El peleó. No quitarle nada a Merab porque Merab hizo lo que tenía que hacer.

“(Cejudo) se tiró la ingle. Henry no luchó ni entrenó durante cuatro semanas antes de la pelea. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a Henry Cejudo sin aliento? Nunca. Henry Cejudo se quedó sin aliento a mitad del primer asalto y ganó ese asalto”.

Abdelaziz dijo que Cejudo intentó guardarse las cosas para sí mismo, pero finalmente se enteró.

“Él no me lo dijo. Él me lo ocultó. Dave, que es el dueño del gimnasio, que es un hermano mayor para él, me lo dijo, sus entrenadores me lo dijeron y, para ser honesto, tuvo un campamento horrible”.