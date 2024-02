Raúl Rosas Jr. explica retiro de UFC Fight Night 237

Aunque finalmente decidió no pelear el sábado en UFC Fight Night 237, Raúl Rosas Jr. dijo que la elección no fue fácil.

Rosas Jr. (8-1 MMA, 2-1 UFC) se retiró de su pelea principal contra Ricky Turcios (12-3 MMA, 2-1 UFC) minutos antes de las huelgas programadas para el sábado en la Ciudad de México, citando enfermedad. El lunes, Rosas Jr. arrojó luz sobre su decisión de retirarse y los síntomas que experimentó.

“Perdón a todos los que estaban esperando mi actuación. Estuve enfermo todo el día con mareos, aturdimiento y tos. Hice lo mejor que pude para recuperarme para salir y actuar todavía y no pude. Me envolví, calenté, hice todo lo que pude para quitármelo de encima, pero me sentí como una mierda. Si (ya sabes) yo (ya sabes que yo) no me retiraría solo porque Odiaba tomar esa decisión pero tenía que hacerlo. Si quieres crear otra historia en tu cabeza, está bien. Volveré pronto aunque Dios los bendiga a todos.”

No está claro cuándo volverá a pelear Rosas. El CEO de UFC, Dana White, anunció el sábado pasado que Rosas vs. Turcios fue reprogramado para UFC Fight Night 238 el próximo sábado en Las Vegas. Sin embargo, Turcios lo cuestionó poco después.

Rosas, de 19 años, firmó con UFC a los 17 años , lo que lo convirtió en el peleador más joven en firmar con la promoción en la historia de la empresa. Ganó su debut promocional contra Jay Perrin antes de perder ante Christian Rodríguez . Compitió por última vez en septiembre cuando derrotó a Terrence Mitchell .