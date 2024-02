Paulo Costa: «Khamzat Chimaev necesita tener agallas para enfrentarme»

Paulo Costa acusa a Khamzat Chimaev de evitarlo. Costa (14-3 MMA, 6-3 UFC) estaba programado para enfrentarse a Chimaev en octubre pasado en UFC 294, pero una infección en el codo lo obligó a abandonar la pelea. Chimaev acabó enfrentándose a Kamaru Usman y ganó por decisión mayoritaria.

La pelea entre Costa y Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) no terminó siendo reprogramada. En cambio, Costa enfrentó al ex campeón Robert Whittaker en UFC 298, perdiendo una decisión emocionante. Costa tiene la impresión de que Chimaev no quiere saber nada de él.

“Necesita dejar de correr. Necesita tener agallas para enfrentarme. Sí, durante mucho, mucho tiempo, este tipo simplemente evitó esta pelea. No tiene pelotas. Si los muchachos no lo presionan, no tendrá agallas para pelear conmigo.

“Quiere pelear peleas fáciles. Quiere pelear contra tipos, ya sabes, no quiere pelear contra tipos como yo, (Robert) Whittaker o alguien así. Quiere pelear contra tipos que no luchan, ni juegan jiu-jitsu, ni luchan. Ya sabes, algo así”.

En cuanto a lo que sigue, Costa está abierto a varios contendientes importantes, incluido Usman . También tiene varias pérdidas que le gustaría vengar.

“Whittaker es una pelea que quería hacer hace años. Y todavía quiero pelear con él de nuevo. Whittaker en un futuro próximo, ya sabes, revancha. Quiero revanchar contra todos los que perdí. (Israel) Adesanya, contra Marvin (Vettori). (Sean) Strickland es una gran pelea por hacer. Usman es una gran pelea. Chimaev. Tienen tantos buenos nombres, peleas emocionantes que hacer en peso mediano en este momento, eso me emociona mucho”.