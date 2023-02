Alexander Volkanovski anuncia su versión 2.0

El campeón del peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, se muestra confiado de cara al UFC 284.

En lo que respecta a las ventajas de su actual trabajo en el gimnasio, Volkanovski cree que sus futuros rivales podrían encontrarse en un mundo de problemas. El Grande” cree que la naturaleza agotadora de su actual campamento le convertirá en un luchador superior en general. A su vez, sus habilidades mejoradas le convertirán en una amenaza aún más peligrosa que antes.

“De la noche a la mañana, mi defensa contra los derribos se hizo más fuerte gracias a ese reto, y sabía que tenía que hacerlo. Me dije: ‘Ahora mismo, no puedo entrar ahí con un entrenamiento normal. Podría no ser suficiente. Tengo que prepararme bien. Tengo que asegurarme de que no quede piedra sobre piedra’. … Literalmente, esto me va a hacer mucho mejor luchador. Lo siento por los tipos con los que pelearé después de esto. De nuevo, estoy deseando ver el boxeador que seré cuando esté en plena forma”.

Sin duda, “El Grande” tratará de alcanzar su mejor condición física a tiempo para UFC 284 el 11 de febrero. En el peso pluma, Alexander Volkanovski ha sido un luchador dominante y campeón durante años. Superar la amenaza de Islam Makhachev para convertirse en el último doble campeón será probablemente su reto más difícil hasta la fecha.

