En el episodio de WWE RAW del 12 de diciembre, Alexa Bliss derrotó a Bayley para convertirse en la retadora número uno por el Campeonato Femenil Raw, que lo posee Bianca Belair y ante quien se enfrentará en el primer Monday Night Raw del nuevo año. Sin embargo, en un dato no menor, la hoy retadora cambió su actitud a raíz de que se convirtiera en retadora, puesto que Alexa y Bianca antes eran aliadas y combatieron juntas en Survivor Series WarGames en noviembre pasado.

Alexa Bliss es cinco veces Campeona y también ha logrado el Campeonato Femenil en Parejas WWE en otras tres ocasiones, por lo que está acostumbrada a ganar títulos. No obstante, ya ha pasado mucho tiempo que no consigue ser campeona a nivel individual y esta noche pretenderá romper esa racha negativa.

Durante las últimas semanas, Little Miss Bliss había estado mostrando un lado diferente de ella en Monday Night RAW, especialmente después de múltiples pistas, que mostraban que aparentemente volvía a su personaje más oscuro, el mismo que adoptó durante su asociación con Bray Wyatt hace un par de años. De hecho, hace un par de semanas se volvió ruda luego de atacar a Bianca Belair con un jarrón durante una entrevista, dejándola inconsciente.

A pocas horas de tan importante combate titular, Alexa Bliss recurrió a su cuenta de Twitter y dejó en claro que confía en que puede ganar el combate y convertirse en campeona nuevamente.

I’ve done it before… & I can do it again. pic.twitter.com/VkviOMAfH3

— Lexi (Kaufman) Cabrera (@AlexaBliss_WWE) January 2, 2023