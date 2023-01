CJ Perry (Lana) cerraría su página por volver a WWE

En los últimos cuatro meses de 2022, más de una docena de talentos han regresado a WWE por obra y gracia de Triple H, jefe creativo de la empresa desde que Vince McMahon se viera forzado a renunciar a su cargo. Una dinámica que no parece tenga visos de detenerse y que ya suscita algunas críticas por su similitud con el exceso de debuts sorpresa vistos en AEW durante la era COVID.

Todos los nombres que fueron despedidos de WWE precisamente con la pandemia como excusa, sin embargo, no están en la agenda de Triple H. Tal vez CJ Perry, Lana para los seguidores del Imperio McMahon, sea una de esas ex-Superestrellas que HHH descarta recuperar, sin que hayan surgido reportes que hablen de un interés por parte de «The Game».

Perry tiene claro que, con una historia adecuada, estaría encantada de volver al producto que la hizo famosa. Pero eso sí, ¿renunciaría a sus ingresos extraluchísticos? Considerando el despido reciente de Mandy Rose, el tipo de contenido por el que Perry gana actualmente mucho más dinero que el que recibía en WWE no encaja dentro de los parámetros PG de la compañía. Véase, Perry tendría que elegir.

Según se destila de lo que sabemos sobre la salida de Mandy Rose, esta escogió sus ingresos extraluchíticos por delante de WWE. Pero CJ Perry asegura que en caso de que McMahonlandia buscara recontratarla, antepondría los intereses del producto. Al ser preguntada durante su reciente intervención ante los micrófonos del podcast ‘The Bailey Show’, Perry expone abiertamente su interés por ser de nuevo Superestrella de WWE.

«En mis últimos años en WWE tuve un contrato increíble y muy lucrativo por el que trabajé muy duro durante mucho tiempo, lo que fue una increíble bendición por la que estoy agradecida. Incluso en CJPerry.com, en los últimos seis meses, ha ganado más que con mi contrato mejor pagado en WWE. Estoy agradecida. En el negocio en el que estamos y los tiempos que vivimos, tienes que sacar partido de todo lo que puedas porque no sabes cuánto va a durar […] Si WWE me llamara mañana y me dijera, ‘te queremos de vuelta’, no sería por el dinero. Cerraría la página y volvería, porque WWE es una de las mayores franquicias del mundo. La vida no es solo dinero, tienes que hacer lo que amas. No hay nada en el mundo como la lucha libre y si la oportunidad fuese la adecuada para mí de volver y contar historias interesantes y tirar la casa abajo, volvería y lo haría gratis».