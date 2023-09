Alex Pereira explica los orígenes de la rivalidad con Anthony Smith

No parece que Alex Pereira esté dispuesto a arreglar las cosas con Anthony Smith en el corto plazo. En los últimos meses, Pereira y Smith han intercambiado disparos a través de los medios, y Pereira llamó a Smith «desaparecido» después de que Smith criticara su actuación contra Jan Blachowicz en UFC 291. Más tarde, Smith respondió diciendo que si Pereira quería un rival, lo encontró.

La disputa aparentemente surgió de la nada, pero recientemente hablando con The MMA Hour , Pereira explicó que su problema con Smith ha estado hirviendo durante algún tiempo.

“El problema es que él tiene su trabajo como comentarista de UFC. Tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero sentimos que desde el principio no me da crédito. Por ejemplo, hice mi debut, vengo de Glory, él me dijo: ‘Sí, es un kickboxer de Glory, pero ahora está peleando contra un luchador muy duro, [Andreas] Michailidis, va a ser un luchador y todo, va a ser un luchador. «No parece ser un desafío demasiado grande». Voy y noqueo al tipo. Luego dice: ‘Oh, pero ese tipo con el que peleó no era duro’. Él era un don nadie. Ahora va a pelear contra Bruno Silva , vencerá a [Alexander] Schlemenko en Rusia por nocaut, es una bestia, esto va a ser demasiado para él.’ Voy y vencí a Bruno Silva, y entonces fue cuando [dice con] Sean Strickland…. ‘Bruno Silva no fue tan duro, pero Sean Strickland, es un desafío en este momento. No será bueno para él. Voy y le gano a Sean Strickland”.

“Siempre es algo [después]. Oh, Sean Strickland, ese no fue un desafío difícil’, y esto y aquello. [Dice] ‘Todavía tiene que demostrar su valía’. ¡Ahora tiene que ir a luchar contra Adesanya!’ Voy y vencí a Adesanya, y luego de eso, subo al peso semicompleto pero [es], ‘Él acaba de perder su última pelea. Es demasiado pequeño para el peso semicompleto. Es una pelea dura, Blachowicz. No pasará.’ Voy y le gano a [Blachowicz].

“Siempre sucede algo que Anthony no me da el crédito que merezco. Él me odia un poco, en lugar de decir: ‘Está bien, al principio me equivoqué’. Pensé que el tipo no conseguiría esa pelea. Me equivoqué.’ Es comentarista. Debería intentar más ganarse a la multitud, no perderla. Trae más gente, sé carismático. Me pertenece. Pero siempre es algo más para desacreditarme por todo, y por eso el problema está ahí”.

Si esta disputa alguna vez se resuelve en la jaula, tendrá que esperar. Si bien ambos hombres han propuesto una pelea para resolver sus diferencias, Pereira ahora tiene asuntos más importantes que resolver. El ex campeón de peso mediano de UFC se enfrentará a Jiri Prochazka por el título vacante de peso semicompleto en el evento co-estelar de UFC 295 el 11 de noviembre en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.