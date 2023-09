Eugene Bareman no está preocupado por el futuro de Israel Adesanya

Eugene Bareman espera que la experiencia de Israel Adesanya le ayude a recuperar el título de peso mediano de UFC.

Adesanya (24-3 MMA, 13-3 UFC) perdió su cinturón de peso mediano en una impactante derrota por decisión unánime ante Sean Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) a principios de este mes en UFC 293.

Adesanya fue derribado al final del round 1 y nunca pudo lidiar con la presión de Strickland. Pero “The Stylebender” no es ajeno a la recuperación. Después de perder su título ante Alex Pereira por nocaut en UFC 281 , Adesanya se recuperó en su revancha con un nocaut propio en UFC 287 . Bareman atribuye a la amplia experiencia de Adesanya en deportes de combate su capacidad para recuperarse.

“Este no es un atleta normal de ninguna manera, es un atleta único. No me refiero a sus capacidades físicas y mentales. Estoy hablando de más de 100 peleas al más alto nivel.

“Nadie más tiene este tipo de atletas porque nadie más ha hecho el trabajo extenso que hemos hecho nosotros fuera de MMA para obtener este tipo de experiencia de alto nivel. Este es un atleta que lo ha visto todo, a quien se le ha impuesto todo tipo de plan de juego, y todo tipo de ajustes, cada tipo de mirada que ha tenido frente a él”.

Bareman inicialmente dijo que sólo necesitarían una semana para hacer ajustes. Si bien aclara que no se refería literalmente a siete días, el entrenador de City Kickboxing confía en que su alumno estrella podrá vengar su derrota ante Strickland si se le concede una revancha inmediata.

«Sean aportó algo único, su torpeza, y pensamos que lo habíamos solucionado. Tenemos que hacer un mejor trabajo al abordar el estilo con el que defiende y algunas de las complejidades que aporta. Pero Israel lo ha visto todo. No todos los atletas que llegan a UFC lo hacen, casi ninguno lo hace. Ninguno de ellos tiene 100 peleas al más alto nivel”.