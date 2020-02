Con toda probabilidad no va a luchar por un campeonato en el evento, pero de todas formas WrestleMania 36 puede ser el escenario perfecto para que Aleister Black de un paso adelante en su aventura en Raw. De hecho, no existe mejor escenario para cualquier Superestrella de WWE con ese objetivo.

► Aleister Black en WrestleMania 36: ¿Contra quién?

Todavía es pronto para saber con quién se verá las caras, aunque teniendo en cuenta lo ocurrido el lunes en televisión podríamos pensar en AJ Styles. Pero entonces tenemos que pensar en lo ocurrido en el Super ShowDown 2020 hoy mismo, cuando The Undertaker apareció para vencer a «The Phenomenal One» y ganar el Trofeo Tuwaiq; lo cual no va a sentar nada bien al rudo, que suponemos que intentará vengarse, iniciando una rivalidad entre ambos.

El próximo lunes aclararemos seguro qué pasará con estas dos tramas. ¿Unirán fuerzas Black y El Enterrador contra The OC? No lo sabemos todavía. Pero sí sabemos a quien quiere enfrentar quien fuera Campeón NXT en el magno evento; ya que lo reveló en su visita a The Bump.

«Todavía tengo algo en el fondo de mi mente desde el Royal Rumble con Seth Rollins y Murphy. Voy a dejar que el destino decida por mí y me aseguraré de acabar con quien sea que me pongan delante».

Recordemos que el lunes que viene Black va a verse las caras con Styles en un mano a mano. No obstante, si bien tiene eso en mente, también recuerda todavía lo que pasó en el primer PPV del año. Pero nos preguntamos de qué forma podría entrar en rivalidad con «The Monday Night Messiah» y sus secuaces. Sobre todo cuando ellos también están ocupados ahora mismo con Kevin Owens. Como decimos, a ver qué sucede la próxima semana.