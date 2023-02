Al regresar Weidman quiere carrera por el título

A pesar de todas las adversidades de los últimos años, Chris Weidman todavía tiene la esperanza de que algún día volverá a ser campeón de UFC.

El ex campeón de peso mediano ha estado fuera de acción durante casi dos años, recuperándose de una desagradable fractura en la pierna que sufrió en su pelea contra Uriah Hall en UFC 261 en 2021. El peleador de 38 años ha tenido cuatro cirugías en camino a la recuperación, pero finalmente está viendo la luz al final del túnel.

Weidman tiene la intención de finalmente regresar a las MMA en junio, ya que le dijeron que debería estar 100 por ciento listo para competir. Cuando regrese, quiere que su pelea de regreso inicie otra carrera por el título.

“No voy a volver a ser un peleador con clasificación B o un guardián ni nada por el estilo. Pasé por todo este infierno no solo para regresar y ser así. Voy a volver y tratar de recuperar lo que es mío, tratar de recuperar ese cinturón.

“Después de analizar a estos muchachos y observar la división de peso mediano en los últimos dos años, con todos en la parte superior de la división, no creo que haya ninguna razón por la que no pueda vencer a esos muchachos. Estoy emocionado de abrirme camino y llegar pronto”.

A Weidman le gustaría tener un peleador top 10 o top 15 para su regreso. Si sale victorioso, le gustaría pasar a estar entre los cinco primeros y luego entrar en la contienda por el título.

Weidman tiene marca de 2-5 desde que perdió el cinturón de UFC ante Luke Rockhold en 2015. Sabe que es una tarea difícil obtener el cinturón una vez más, pero cree que la cima de la división está llena de buenos enfrentamientos para él.

“Creo que mi conjunto de habilidades coincide muy bien con los mejores, y estoy emocionado de llegar allí, y sí, creo que hay un camino hacia eso. Vencí a alguien en el top 15, luego peleo contra alguien en el top 5, y estoy allí.

“Tengo mucho trabajo por hacer y estoy emocionado por el desafío. No voy a pasar por esta mierda solo para volver y pelear contra algunos tipos que sé que puedo vencer o tener una pelea de renombre. Estoy tratando de sorprender al mundo de nuevo. No va a haber mucha gente pensando que puedo volver, y eso me emociona. Me pone un chip en el hombro”.