Cinco Superestrellas pasan de SmackDown a RAW

Haya o no haya Draft, WWE suele ser conocido por hacer cambios en sus elencos en el momento menos esperado, y sin alguna razón de por medio. Recordemos que hace pocos meses Rey Mysterio le pidió específicamente a Triple H cambiarse a SmackDown debido a que no quería enfrentarse a su hijo Dominik, y el deseo fue concedido; no obstante, no es común que existan razones para que se lleven a cabo estos traspasos fuera del Draft.

► Maximum Male Models y Los Lotharios pasan de SmackDown a Raw

Hace unas horas, se informó que los Maximum Male Models han cambiado oficialmente de marca y ahora estarán en Monday Night Raw después de pasar los últimos meses en SmackDown. PW Insider confirmó aquello y también informó que Los Lotharios, el equipo formado por Humberto y Angel Garza, también se mudarán a la marca roja, con lo que ahora son cinco Superestrellas en total que WWE está intercambiando.

“PWInsider.com puede confirmar exclusivamente que Maximum Male Models, Maxine Dupri y Los Lotharios, Angel y Humberto han sido cambiados a la marca Raw”.

No se confirmó hasta el momento si alguna Superestrella de Raw irá para SmackDown, así como tampoco se indicó el motivo de estos recientes cambios, pero ciertamente, al estar en un programa de tres horas podrían tener mayores oportunidades de aparecer en televisión, considerando que prácticamente no tenían hueco en la marca azul. De hecho, es posible que aparezcan tan pronto como en el episodio de este lunes.