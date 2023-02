Makhachev: "Creo que puedo noquear a Volkanovski"

The Lord of Darkness

Islam Makhachev quiere demostrar que no es solo un luchador en UFC 284. El campeón de peso ligero de UFC Makhachev (23-1 MMA, 12-1 UFC) hace su primera defensa del título contra el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski (25-1 MMA, 12-0 UFC) en el evento estelar del 11 de febrero en el RAC Arena en Perth, Australia.

Makhachev es conocido por su lucha de élite, que nadie ha podido defenderse en el octágono. Pero después de derribar a Charles Oliveira en camino a un final de sumisión en su pelea anterior, Makhachev confía en que puede vencer a Volkanovski con sus manos.

“Honestamente, quiero noquearlo, porque todos dicen (que) Islam es un luchador, pero quiero mostrarle a la gente mis golpes. Es un tipo bajito, y realmente creo que puedo noquearlo”.

Volkanovski promete sorprender a Makhachev con su fuerza y ​​defensa contra derribos, pero Makhachev cree que la confianza de Volkanovski proviene del hecho de que no tiene nada que perder.

“Esta no es su área. Soy de otra división. Este no es el mismo poder. No es lo mismo, y él lo va a entender, pero quiere intentarlo porque no está perdiendo. Si pierde, ¿qué va a perder? Solo cinturón con él, pero él quiere intentar saltar y ganar un buen dinero, ganar algo de dinero de pago por evento, pero esta no es su área”.