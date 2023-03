AJPW: “Dream Power Series 2023” Yuji Nagata retiene

En la tercera fecha de la gira “Dream Power Series 2023”, All Japan Pro Wrestling ofreció una gran función en el Ota City General Gymnasium.

► “Dream Power Series 2023”

Satoshi Kojima reapareció en AJPW luego de casi seis años; en su presentación llegó al lado de Hiroyoshi Tenzan, su compañero en TenKoji para aliarse con Yutaka Yoshie e imponerse a Mitsuya Nagai, Takao Omori y Yoshitatsu.

Tras la lucha, Kojima anunció su participación en el torneo “Champion Carnival 2023” luego de 13 años,

En choque previo al torneo “Jr. Battle of Glory 2023” que pronto comenzará, Dan Tamura se impuso en mano a mano a Atsuki Aoyagi. Tamura celebró al lado de Hikaru Sato quien será su compañero en dicha competencia.

En choque de parejas, Voodoo Murders (KONO y Suwama) dominaron a Gungnir of Anarchy (Ryuki Honda y Shotaro Ashino). En una atropellada lucha, las dos facciones se enfrentaron hasta que los primeros dominaron de manera abrumadora a GOA. Tras el combate, Saito Brothers ingresaron y golpearon a Ashino, lo metieron en una bolsa para cadáveres y se lo llevaron cargando.

Siguió la lucha de tercias, donde Kinya Okada, Masa Kitamiya y Yoshiki Inamura de NOAH llegaron para responder al desafío de Zennichi Shin Jidai (Kento Miyahara, Ryo Inoue y Yuma Anzai). Al finalizar el encuentro, Miyahara sentenció a Kitamiya de que pedirá la revancha y lo someterá.

Kongo (Kenoh y Manabu Soya) de NOAH sometieron a Naoya Nomura y Yuma Aoyagi para conquistar el Campeonato Mundial de Parejas AJPW. Kong no pudo ganar el campeonato GHC de la categoría dos días antes, pero esta vez fue Soya quien castigó a Nomura para quedarse con el título. Tras la lucha, Kenoh tomó el micrófono y llamó a Suwama, para anunciarle que las defensas que hará del campeonato serán en NOAH, ya que no necesita regresar a la “pocilga” que es AJPW.

En la batalla principal, Yuji Nagata consiguió la primera defensa de la Triple Corona al dominar a Shuji Ishikawa. Luego de la celebración, Nagata señaló que no participará en el torneo “Champion Carnival 2023” pero esperará para conocer al vencedor y su próximo retador. A continuación hizo acto de presencia, Manabu Soya de NOAH, quien anunció que es el luchador sorpresa del Grupo B del Champion Carnival.

Los resultados completos son:

AJPW “DREAM POWER SERIES 2023”, 21.03.2023

Ota City General Gymnasium

Asistencia: 1,776 Espectadores

1. Oji Shiiba venció a Black Menso~re (5:42) con la Ungaisouten.

2. Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Yutaka Yoshie derrotaron a Takao Omori, Yoshitatsu y Mitsuya Nagai (10:17) con un Lariat de Kojima sobre Omori.

3. Jr. Battle of Glory 2023 Skirmish: Hikaru Sato venció a Rising HAYATO (4:07) por Pinfall.

4. Jr. Battle of Glory 2023 Skirmish: Dan Tamura derrotó a Atsuki Aoyagi (13:15) con un Powerbomb.

5. Minoru Suzuki y Hokuto Omori vencieron a Jun Saito y Rei Saito (10:33) con un Gotch-Style Piledriver de Suzuki sobre Rei.

6. Suwama y KONO derrotaron a Shotaro Ashino y Ryuki Honda (9:04) con un Backdrop Suplex de Suwama sobre Ashino.

7. All Japan vs. NOAH Special Six Man Tag Match: Masa Kitamiya, Yoshiki Inamura y Kinya Okada vencieron a Kento Miyahara, Yuma Anzai y Ryo Inoue (17:41) con la Muso de Inamura sobre Inoue.

8. AJPW World Tag Team Title: Kenoh y Manabu Soya derrotaron a Yuma Aoyagi y Naoya Nomura (c) (18:56) con un Jumping DDT de Soya sobre Nomura – (Failed 1st defense -> 95th Champions) conquistando el título

9. Triple Crown: Yuji Nagata (c) venció a Shuji Ishikawa (25:46) con un Backdrop Hold (1st defense) defendiendo el título