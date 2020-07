AJ Styles vs Gran Metalik, la próxima semana en SmackDown

En las más reciente edición de WWE SmackDown, los fanáticos mexicanos y latinos se sorprendieron porque el talentoso Gran Metalik, el rey de las cuerdas, se ganó una gran oportunidad para buscar el Campeonato Intercontinental WWE ante AJ Styles, en un combate totalmente inédito. Posteriormente, WWE hizo oficial que el combate se realizará el próximo viernes en el show de la marca azul.

► ¿Lucha de ensueño? AJ Styles vs Gran Metalik

Así lo recapitulamos en nuestra cobertura:

► 3- Fatal 4 Way: Drew Gulak vs. Gran Metalik vs. Lince Dorado vs. Shorty G

AJ Styles está en la mesa de comentarios. El ganador de esta contienda será el retador número uno al Campeonato Intercontinental WWE.

Al sonar la campana, Lince Dorado saca a Shorty G del ring y ahora los dos enmascarados se combinan para atacar a Gulak. Con Gulak fuera, Dorado y Metalik cruzan unas palabras y se atacan. Gulak saca a Dorado del ring y Metalik lo envía con unas tijeras al piso y regresa al ring, diciéndole a Styles que quiere el título.

Shorty G regresa y va al intercambio con el enmascarado. Tras un derribo, consigue una cuenta de dos que Gulak interrumpe. Lince Dorado regresa y envía a Gulak afuera del ring, luego, va por un tope sobre este y lo consigue.

Metalik se apoya de las cuerdas y se lanza, pero Shorty G lo estaba esperando y lo manda hacia afuera. Ahora, Shorty G se lanza con un Moonsault desde el esquinero e impacta sobre sus tres rivales que estaban fuera.

Al volver del corte comercial, Shorty G y Gulak se combinan para castigar a Gran Metalik, pero al realizar el conteo, se acaba la sociedad.

Metalik se libera con un back elbow sobre sus rivales. Shorty G sale del ring y Lince Dorado regresa y va al intercambio con Gulak. Consigue una cuenta de dos tras una plancha.

Metalik y Dorado empiezan a tener discrepancias cuando ya piensan en sí mismos. Shorty G aparece de la nada y con un Suplex Aleman se hace cargo de Metalik. Luego, aplica una Cannonball sobre Dorado y Gulak, quiene estaban en el esquinero. Otro Suplex para Metalik y tenemos otra cuenta de dos.

Gulak busca el candado sobre Shorty, pero este se libera, y con la ayuda de las cuerdas se pone en una posición más favorable para aplicar el Ankle Lock. Gulak se iba a rendir, pero Lince Dorado aparece de la nada con una plancha y logra una cuenta de dos sobre Shorty.

Un par de Moonsault de Lince Dorado impacta sobre Shorty G, pero no consigue el tercero, ya que Gulak interrumpe. Shorty le aplica una silla eléctrica y saca a Gulak. Shorty con un Suplex Aleman desde la tercera cuerda sobre Dorado lo saca de circulación.

Metalik se trepa desde la cuerda superior e impacta a Shorty y logra la cuenta de tres.

Gran Metalik es el vencedor en un buen combate y un resultado sorpresivo en este Fatal 4 Way, y se enfrentará a AJ Styles la próxima semana. Lince Dorado sube al ring y lo felicita.

Ante todos los pronósticos, Gran Metalik triunfa y será el retador por el Campeonato Intercontinental de AJ Styles.



Éxito para el mexicano, @WWEGranMetalik, que vive gran momento. #SmackDown — Luis Garza (@l_garza21) July 25, 2020

AJ Styles aparece junto a los enmascarados y le extiende la mano. Metalik duda y no acepta, Styles lo abofetea y la cosa termina en riña. Metalik le aplica un Tornado DDT y Styles sale del ring, mientras el mexicano posa con el Campeonato Intercontinental.

Cesaro y Shinsuke Nakamura son entrevistados por Kayla Braxton. Nakamura dice que no sabe que disfrutó es si Kofi atravesara una mesa o dos mesas. Cesaro dice que lamenta que Big E no haya tenido el mismo destino. Cesaro no cree que Kofi va a estar fuera seis semanas y dice que no es el momento de Big E.

Luego, ambos dicen que acabarán con todas las parejas de SmackDown, y se van. El inglés de Nakamura ha mejorado.