AJ Styles quiere una lucha con Edge y Keith Lee

El actual Campeón Intercontinental WWE, AJ Styles, volvió a hacer otra sesión de streaming a través de Twitch para responder a los fans algunas preguntas que le realizaron al tiempo que jugaba videojuegos. Una de esas preguntas lo llevó a revelar que desea con todas sus fuerzas poder tener una lucha ante Edge.

► AJ Styles vs. Edge, una lucha de ensueño

"Tengo que tener una lucha contra Edge antes de que él y yo nos retiremos. Creo que eso es algo que ambos queremos. Sé que se desgarró el tríceps, y espero que sea una rápida recuperación para él. Esa lucha es una que quiero demasiado tener. Y creo que a él le gustaría tener ese combate también. Sería fantástico. Todavía estoy deseando que eso llegue, Edge".

► La mejor lucha de AJ Styles en WWE y TNA / Impact Wrestling

"En WWE, contra Ambrose o Moxley, como quieras llamarlo, esa lucha de Mesas, Escaleras y Sillas (TLC) que tuvimos fue bastante asombrosa, impresionante, en donde me rompí los pantalones [risas]. Permítanme seguir diciendo algo que también dije antes en Mixer, porque tenemos muchos ojos nuevos aquí en Twitch: no tuve un fallo en el vestuario porque mis pantalones fueran de mala calidad. Se me hizo un agujero en mis trusas porque, literalmente, fueron cortadas cuando una silla los atravesó.

"En TNA, definitivamente fue la Elevation X Match solamente porque fue una lucha muy diferente y loca. Y Rhino estuvo tan increíble. Todo fue genial en esa lucha. La Elevation X Match fue, básicamente, como tener una lucha en un andamio, pero uno muy alto. Estábamos realmente alto".

► ¿Veremos a AJ Styles en NXT?

"Lo mejor de NXT es, ya sabes, que no me importaría ir allí y luchar contra los muchachos de NXT porque hay tantos enfrentamientos diferentes que podrían ocurrir. Yo también quiero tener luchas en NXT antes de retirarme. Así que, quién sabe qué vayamos a hacer a continuación. Creo que una lucha contra el Campeón NXT, Keith Lee, sería un combate memorable".

_____________________________________

Recuerda que el domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.