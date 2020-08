Matt Cardona habla de su debut en AEW: "Asombroso"

El pasado 5 de agosto, Matt Cardona, el otrora Zack Ryder en WWE, tuvo su primera lucha en AEW Dynamite. Unió fuerzas con Cody para enfrentarse a Jon Silver y Alex Reynolds, de The Dark Order. El luchador tuvo un muy buen desempeño, y siguió cautivando los ojos de los fans, quienes se han venido sorprendiendo desde que mostró su nuevo físico.

► Matt Cardona se siente feliz, como pocas veces se sintió en WWE

El día de ayer, Cardona fue invitado en el podcast Busted Open y allí habló acerca de sus sensaciones que le dejaron su debut:

"El debut fue asombroso. Estaba tan nervioso antes de que pasara, probablemente lo más nervioso que he estado en toda mi carrera. Porque, ya sabes, voy a este entorno nuevo y, escucha, como lo digo todo el tiempo, no me importa demostrarle a los escépticos que están equivocados. Quiero demostrar que mis seguidores tienen la razón y quiero que se sientan orgullosos y que yo también tenga la razón. No puedes simplemente amar este negocio cuando las cosas van bien y genial. No. Debes amar este negocio cuando las cosas apestan. Cuando todas fondo, y créeme, he estado allí muchas veces.

"Pero cuando tienes noches como la de mi debut, es mucho más dulce si realmente te encanta la lucha, y estás rascando y arañando por tu oportunidad, y eso fue lo que lo hizo así de increíble. Cuando mis 90 días de no competencia terminaron, había estado escuchando que AEW era lo mejor, ¿verdad? No se puede negar eso. Por supuesto, al final del día, sigo siendo un fan. Así que estuve viendo AEW en la televisión en casa todo el tiempo, y por años hemos estado escuchando cosas como: 'Ya viene la próxima gran cosa'. Y nunca ha llegado, ¿verdad? Pero luego llega All Elite Wrestling y se excede de los límites. Y, por supuesto, ahora que podía ir a algún lado, AEW fue mi lugar número uno para ir.

"En el vestuario estaba un poco nervioso porque estaba entrando como entra el chico nuevo a la escuela, ¿entiendes? Y toda esta gente que estaba allí, ya la había visto luchar, los conocía a todos, los había visto en redes sociales, pero realmente no los conocía personalmente, los distinguía. ¿Entiendes a lo que me refiero? Así que fue un poco extraño, digamos, presentarte ante personas que sabes quiénes son. Algunas de estas personas las he visto luchar durante años. Pero todos fueron muy acogedores, demasiado, me hicieron sentir, ya sabes, como si hubiera estado allí todo el tiempo".

Aunque, a decir verdad, el debut de Cardona no fue la gran cosa. Aunque la lucha duró casi 12 minutos, buena parte de la misma consistió en ver un disminuido Cody. Pareciera que ser Vicepresidente Ejecutivo de AEW le hizo olvidarse de cómo luchar.

► 3- Matt Cardona y Cody (Campeón TNT) vs. The Dark Order (Alex Reynolds y John Silver)

El combate inicia con mucha dinámica, con relevos cortos, The Dark Order se llevan el inicio de la lucha, se combinan muy bien y no dejan a Cody acercarse a su compañero. Arn Anderson trata de animar a Cody, y Matt Cardona se desespera tanto que se mete al ring, pero el árbitro está muy atento y lo detiene. Impensado que Cody esté así de perdido con miembros de The Dark Order.

Tras el corte comercial, Cody sorprende con un Slam giratorio a su rival y por fin logra entrar Matt Cardona, quien luce rejuvenecido y más musculoso. Se lanza con patadas voladoras desde el esquinero.

Matt Cardona logra ganar la lucha para su equipo con su pierna al cuello. Cody se va tras celebrar y aparece Scorpio Sky, quien lo carea y le señala el Campeonato TNT.

_____________________________________

