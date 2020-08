TRISTE NOTICIA: Kamala falleció a los 70 años de edad

Kamala hizo su debut en WWE en 1984, y aunque no estuvo mucho tiempo, volvió en la década de los 90 y aparició en su primer episodio de Raw en 1993. Durante su carrera en la WWE, tuvo rivalidades con Jake "The Snake" Roberts, Bret Hart, Hulk Hogan y The Undertaker. En la última década tuvo complicaciones en su salud, ya que sufrió la amputación de sus piernas como consecuencia de su diabetes, y en el 2017 estuvo en terapia intensiva.

► Kamala falleció este domingo. Tenía 70 años de edad

Hace pocas horas, hemos podido conocer la triste noticia sobre el fallecimiento de Kamala a los 70 años de edad. Hasta el momento, se desconoce la causa de su muerte.

Kamala, cuyo nombre real era James Harris, estuvo en WWE en la década de los 80 y 90, y lo vimos por última vez en la compañía de Vince McMahon en el 2006.

Kamala también luchó para varias empresas a lo largo del sur de los Estados Unidos como Mid South Wrestling, WCW, USWA, WCCW, y NWA Tri-State antes de su paso por la gigante de la industria luchística, donde fue conocido como Kamala The Ugandan Giant.Kamala debutó en 1978 bajo el nombre de ring "Sugar Bear" Harris y acumuló varios títulos en múltiples compañías, aunque ninguno con WWE. Se retiró de la actividad luchística en agosto del 2010.

WWE extendió un comunicado oficial sobre el fallecimiento de Kamala:

"WWE se entristece al saber que James Harris, conocido por los fanáticos de la WWE como Kamala, falleció a los 70 años.

Bajo la aterradora pintura facial de Kamala, Harris de dos metros de alto y 172 kilogramos de peso, luchó contra las más grandes Superestrellas en la historia del entretenimiento deportivo, incluidos Hulk Hogan, The Undertaker y Andre the Giant.

Aterrorizó a sus oponentes y emocionó al público en Mid-South, World Class Championship Wrestling, WCW y WWE hasta el 2006.

WWE extiende sus condolencias a la familia, amigos y fanáticos de Harris."

► El mundo de la lucha libre reaccionó al fallecimiento de Kamala

Las reacciones al fallecimiento del ex luchador no se hicieron esperar por parte de todo el mundo de la lucha libre. Aquí recogemos algunas de ellas:

AEW and the wrestling world mourn the passing of wrestling legend James “Kamala” Harris, our thoughts are with his family, his friends and his fans.#RIPKamala pic.twitter.com/kYMMusLJXJ — All Elite Wrestling (@AEWrestling) August 10, 2020

"AEW y el mundo de la lucha libre lamentan el fallecimiento de la leyenda de la lucha libre James “Kamala” Harris, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y sus fans. #QEPDdamala"

GOD BLESS THE KAMALA HE ALWAYS PUT ON A SHOW FOR THE FANS GOOD BIG MAN WHO WORKED THE GIMMICK BETTER THEN MOST IT BREAK MY HEART #ripkamala pic.twitter.com/8hFybhctSq — The Iron Sheik (@the_ironsheik) August 10, 2020

"DIOS BENDIGA A KAMALA. SIEMPRE PUSO UN ESPECTÁCULO PARA LOS FANS. UN GRAN HOMBRE QUE TRABAJÓ EL PERSONAJE MEJOR QUE LA MAYORÍA. ME ROMPE EL CORAZÓN #QEPDKAMALA"

Another legend who deserved to be in @WWE Hall of Fame and ALIVE when that time came. An all around great talent and good guy that got over and stood out wherever he went. RIP to the great “Ugandan Giant” Kamala. His memory will live on forever. ~PHS#RIPKamala #Kamala #WWE #WWF pic.twitter.com/LnxIM0D59F — Elijah Burke (@DaBlackPope) August 10, 2020

"Otra leyenda que merecía estar en Salón de la Fama WWE y VIVO cuando llegara ese momento. Un gran talento y un buen tipo que superó y se destacó donde quiera que fuera. Que descanse en paz el gran "Gigante de Uganda" Kamala. Su recuerdo vivirá para siempre. ~ PHS"

Sorry to hear a legend has passed. I had the pleasure of meeting Kamala couple of times always a tremendously nice man. #RIPKamala pic.twitter.com/4QgYJ2oMV6 — TAZ (@OfficialTAZ) August 10, 2020

"Lamento escuchar que ha fallecido una leyenda. Tuve el placer de conocer a Kamala un par de veces, siempre un hombre tremendamente agradable"

The Ugandan Warrior Kamala was an amazing performer

I enjoyed all of his stuff

A character like that can never exist in todays world

Sad to hear his passing pic.twitter.com/HbkJJYozAU — Tommy Dreamer (@THETOMMYDREAMER) August 9, 2020

"El guerrero ugandés Kamala fue un artista increíble. Disfruté todas sus cosas. Un personaje como ese nunca puede existir en el mundo de hoy. Triste de escuchar su fallecimiento."

RIP Kamala. I’m happy I had the opportunity to share a locker room with him many years ago. A giant of a gentleman. Godspeed sir. pic.twitter.com/G20iYuoojC — Frankie Kazarian (@FrankieKazarian) August 9, 2020

"Descansa en paz Kamala. Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de compartir vestuario con él hace muchos años. Un gigante de caballero. Buen viaje, señor."

A character that you created and a nice, nice man. Athletic Big Man... RIPKAMALA🙏 https://t.co/3OWHehBLWg — Jim Ross (@JRsBBQ) August 10, 2020

"Un personaje que tú creaste y un buen hombre. Un gigante atlético ... QEPDKAMALA🙏"

Just been told that Kamala has passed away. pic.twitter.com/oBGnezmujn — Jerry Lawler (@JerryLawler) August 9, 2020

"Me acabo de enterar que Kamala falleció."

De parte de quienes hacemos SÚPER LUCHAS, extendemos nuestras sinceras condolencias a la familia de Kamala.

