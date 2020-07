Han pasado más de cuatro años desde que AJ Styles debutó en WWE en Royal Rumble 2016, y podemos decir que ha tenido éxito como Superestrella, ya que ha alcanzado el Campeonato WWE, el Campeonato de los Estados Unidos y hoy es el actual Campeón Intercontinental WWE.

► AJ Styles dio crédito a Roman Reigns por su éxito en WWE

Roman Reigns se ausentó de las grabaciones de WWE antes de WrestleMania 36, donde tenía previsto luchar Goldberg por el Campeonato Universal WWE. De manera paralela, la audiencia en los programas semanales se ha reducido, y AJ Styles cree que ambas cosas podrían estar relacionados.

En una entrevista con SunSport, AJ Styles dijo que tener de regreso al Big Dog sería una gran ayuda para la WWE.

"No se puede negar el hecho de que Roman Reigns es una de las estrellas más grandes de la WWE. Él es WWE. Quiero decir, él es el tipo. así que recuperarlo podría ser de gran ayuda".

AJ Styles dio crédito a Roman Reigns por haber sido parte de su éxito en la WWE. Dijo que su carrera es donde está debido a la forma en que Big Dog trabajó con él, lo que realmente ayudó a establecerlo como algo más que un chico independiente.

"Tienes a este chico independiente en 2016. Este chico de Japón acaba de entrar y entrar en el ring con Roman Reigns.

Ahora el escenario perfecto estaba en su lugar porque no todos amaban a Roman. Ahora él es definitivamente una de las estrellas más grandes, pero no todos amaban a Roman, entonces tienes a esta querida estrella independiente, ¿verdad? Y fue como, oh, me facilitaron estar allí con Roman, porque Roman es una gran estrella.

A partir de ahí, solo mejoró cuando tuve la oportunidad de subir al ring con Roman, uno de los PPV, en realidad un par de PPV, creo.

Cuando tuve una oportunidad titular, fue contra Roman Reigns. Increíble encuentro. Lo he visto de vuelta. Guau. No puedo creer que hicimos todo esto que fue realmente bueno. Entonces, sí, Roman Reigns es una gran parte de la razón por la cual mi carrera está donde está".

Roman Reigns es una superestrella de SmackDown, al igual que Styles, así que no se descarta que ambos puedan enfrentarse en el futuro cuando el Big Dog decida volver, aunque sabemos que no será pronto.