Orange Cassidy se ha convertido en uno de los favoritos de AEW. Algo bastante sorprendente porque no era un luchador del que el gran público oyera hablar antes de que empezara a destacar en esta empresa, donde ni siquiera luchaba hasta que lo vimos en AEW Revolution contra PAC, demostrando que puede dar buenos combates y que tiene talento en los encordados más allá de su personaje que sólo se metía las manos a los bolsillos y daba tibias patadas como si fuera un juego.

► El plan de Tony Khan con Orange Cassidy: ocultar su habilidad en el ring

Orange Cassidy entró en AEW con un poco de estigma detrás de él debido a cómo se presentaba su personaje; luego, los fanáticos se dieron cuenta de que podía luchar, simplemente no hizo el esfuerzo. Todo esto era parte del plan de Tony Khan, quien le pidió que se contuviera.

Cassidy y Chris Jericho no han terminado con su rivalidad, tal como vimos en el reciente AEW Fight for the Fallen. Si bien perdió hace una semana contra Le Champion, la rivalidad se ha estado construyendo a paso lento para establecer a Orange Cassidy como el futuro de la compañía.

En una entrevista con el New York Post, Tony Khan recordó un momento en que le dijo a Orange Cassidy que se contuviera en el ring. Aplicó un Stun Dog, que es el tipo de movimiento que Khan quería que Cassidy guardara para después, cuando realmente fuera el momento.

"Había una lucha de relevos de seis hombres donde Cassidy hizo un par de cosas y cuando atravesó la cortina le dije: '¿Qué estás haciendo?' Él dijo: 'Hice un Stunner'. Hizo el Stun Dog, y me dije: 'Guarda todo eso, hombre' ... Una vez que descubrí lo capaz que era, realmente traté de armar algo para él que le permitiera camuflar su habilidad hasta el encuentro contra PAC y luego del mismo fue cuando comenzamos a desatar todas estas cosas que habíamos estado frenando".

No sabemos cómo reaccionarían los fanáticos al trabajo reciente de Orange Cassidy en caso de estar presentes en estos momentos, pero en redes sociales parecen disfrutar del nuevo centro de atención que ha recibido en los últimos meses. Ha estado en AEW Dynamite constantemente, y la rivalidad actual contra Chris Jericho seguramente lo ayudará más, por lo que el plan de Tony Khan para el luchador de 36 años parece estar rindiendo sus frutos, al menos por el momento.