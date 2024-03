LA Knight buscará venganza por el ataque de AJ Styles la última vez que se vieron en SmackDown -durante el episodio del 15 de marzo «The Phenomenal One» lo atacó con una silla metálica mientras «The Megastar» estaba realizando una promo- pero el fenomenal dice que no se verán hasta WrestleMania 40.

► AJ Styles a LA Knight

«Permíteme entender esto claramente, LA Knight, la próxima vez que me encuentres, tienes la intención de causarme daño físico. Bueno, no voy a permitir que eso suceda. No soy tan tonto. No estaré en SmackDown, así que puedes seguir buscándome. Pero sí estaré en WrestleMania. Nos vemos allí.»

La rivalidad se remonta al regreso de AJ a la acción después de ser sacado de la programación por The Bloodline y estando enojado con LA por tomar su oportunidad en aquel entonces. Styles también le costó a Knight la Cámara de Eliminación de Elimination Chamber. Es interesante apuntar que será su primer mano a mano en un Premium Live Event y el segundo solo en cualquier tipo de evento, siendo el primero uno que disputaron el 19 de enero en SmackDown que resultó en no contest.

Echa un vistazo al menú (de momento) de WrestleMania 40:

[6 de abril]

[7 de abril]

[Por determinar]