¿Afectará el mercado de AEW en Chicago el regreso de CM Punk?

CM Punk ha dado de qué hablar después de su retorno en Survivor Series 2023, regresando a la que fue su casa hasta hace nueve años, siendo este el momento que muchos han esperado. Se pudo conocer que las conversaciones sobre su retorno se dio en la última semana específicamente y que «The Best in the World» habría firmado un contrato multianual, y las reacciones no se hicieron esperar.

► Booker T se pronuncia sobre el regreso de CM Punk

Uno de los que se ha pronunciado sobre este regreso inesperado ha sido Booker T, quien incluso se burló de AEW, donde estuvo CM Punk hasta hace unos meses antes de que fuera despedido. Tony Khan no quiso (o no podía) hablar del tema, y ya en este punto no le queda otra más que seguir para adelante.

WWE preparó la situación propicia para el regreso de CM Punk en Survivor Series, ya que este se llevó a cabo en la ciudad de Chicago, y a pesar de que no hubo un anuncio previo, el AllState Arena tuvo un lleno total y los fanáticos deliraron cuando escucharon su música, al concluir el evento premium.

Durante su podcast Hall of Fame, Booker T recordó haberles dicho a los fanáticos de Survivor Series que CM Punk no estaba allí. Además, el miembro del Salón de la Fama WWE también expresó la idea de que AEW puede tener muchos problemas en el mercado de Chicago a partir de este momento, ya que ahora está en la competencia, y haberlo perdido hace algunos meses (sin entrar en un juicio de valor en torno a su salida) seguramente le causará impacto a largo plazo a la compañía de Tony Khan.

“Les digo que esto es un duro golpe. Ese mercado de Chicago, por supuesto, ha sido enorme para AEW. Traer a CM Punk era un plan para realmente llevar las cosas al siguiente nivel, pero se cayó el fondo, aún así intenté dirigir Chicago. Ahora, será muy difícil para esa compañía regresar a Chicago sin alguien como CM Punk”.

Solo el tiempo dirá cómo responde AEW al regreso de CM Punk a la WWE, pero ciertamente deberá enfocarse en las otras grandes contrataciones que tienen en su elenco en este momento, así como el continuar explorando nuevos mercados, considerando que hace unos meses tuvieron gran éxito en Wembley con All In, por ejemplo.