AEW, una genial casa de locos, según Jimmy Jacobs

Jimmy Jacobs, guionista creativo de AEW, habla de su trabajo en la compañía en un episodio reciente de AEW Unrestricted. Afirma que ser All Elite es genial pero también que es una casa de locos.

«AEW es genial. Es un auténtico caos, y yo lo abrazo con gusto. El año pasado, vivía en una zona rural de Georgia, compré alrededor de siete acres en medio de la nada. Trabajaba para IMPACT Wrestling solo un par de fines de semana al mes y laboraba en una granja unos días a la semana. Estaba viviendo esa vida y pensé: ‘Hm, esto es un poco demasiado tranquilo para mí. Necesito que me arrojen a la licuadora y me revuelvan en el caos’, y al parecer, es donde mejor me adapto, por lo que AEW es mi hogar en estos momentos.»

