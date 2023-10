Jeff Cobb regresó a AEW en el episodio del 29 de marzo de Dynamite para enfrentarse a Kenny Omega. Lamentablemente, dejando a un lado la calidad de la lucha, esta no fue todo lo impactante que podría haber sido en cuanto a su contexto porque no tuvieron tiempo de construirla más allá de los anuncios previos y de los fanáticos que conocen la historia que comparten, que son los menos. Acerca de ello reflexiona el luchador de New Japan Pro-Wrestling en una reciente entrevista en Wrestle Inn.

► Jeff Cobb vs. Kenny Omega en AEW

«Me hubiera gustado que hubiera habido un poco más de anticipación, pero entiendo que yo estaba en Japón, y especialmente, creo que estábamos en pleno desarrollo de la New Japan Cup, que es un torneo de tres semanas para determinar a un nuevo contendiente. No era factible que Omega pudiera volar de un lado a otro o participar en la New Japan Cup porque tenía otros compromisos. Creo que en ese momento estaba involucrado en una rivalidad de tríos, así que tenía sus propios asuntos. Yo también tenía mis propios compromisos. Por lo tanto, lo mejor que pude hacer fue hablar un poco y esperar que la gente lo recogiera en línea y lo viralizara. Así que hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Espero que la lucha y la construcción hayan sido satisfactorias. Pero habría preferido una preparación un poco más extensa, pero eso es lo que teníamos y eso es con lo que trabajamos».

En la misma entrevista, Jeff Cobb mostró su deseo de luchar con Samoa Joe:

«Últimamente ha habido toneladas de personas en línea que han estado etiquetando a Tony Khan y poniéndome en una lucha directa contra Samoa Joe. Entonces, si las estrellas se alinean y podemos tener al samoano Joseph contra el hawaiano Jeffrey, por mí está totalmente bien. Estoy dispuesto a recibir un puñetazo en la cara, siempre y cuando yo también dé algunos de los golpes. Creo que sería un pequeño combate muy divertido. Muchas veces me comparan con muchos samoanos en mi carrera, como Roman Reigns, The Rock o Samoa Joe, así que creo que sería divertido subir al ring y mezclarme con un tipo duro como Joe».