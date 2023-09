AEW rechazó idea para incluir un hacha en una lucha

«Si observas la sangrienta automutilación que dejó a varias mujeres totalmente sangrando en el show del 31 de diciembre en TNT, rápidamente queda claro que se trata de negocios muy diferentes. Esperamos que no sigan con esa sangre y tripas y cosas sangrientas que han estado haciendo, lo cual sería malo y no puedo hablar por TNT, pero no me imagino que ellos puedan aguantarse eso». El año pasado, un portavoz de WWE criticaba así la violencia de AEW.

► La idea descartada por AEW

Para muchos un añadido positivo, para otros tantos no, la sangre, las armas, la violencia siempre han formado parte de la compañía All Elite. No al nivel, ni mucho menos, de las empresas que verdaderamente peligrosas en ese sentido, por lo que también hay quienes lo ven como un elemento más, sin sorpresa ni impacto. Por otro lado, también tienen sus límites, no están dispuestos a cualquier cosa. Puede parecerlo, pero en realidad no es así.

Mientras hablaba recientemente en Starrcast, Christopher Peck, representante legal de AEW, reveló que en una ocasión se propuso la idea de involucrar un hacha durante un combate, la cual fue descartada. No aclara quien la puso sobre la mesa, pero seguro que a todos les vienen a la mente unos cuantos nombres. ¿Jon Moxley?

«Realmente, es una de mis historias favoritas que comparto con otros abogados. Recibí una llamada, no puedo recordar quién fue, pero era una llamada de pánico. Fue quizás diez minutos antes del comienzo del show. Yo no estaba en el edificio y estaban en estado de pánico. La pregunta fue: ‘¿Podemos llevar un hacha al ring?’ Yo dije: ‘¿Un hacha? ¿Para qué necesitamos un hacha?’ Ellos explicaron la acrobacia y yo respondí: ‘No, no podemos llevar un hacha al ring’.«