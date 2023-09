Adam Cole ve a MJF como un líder en AEW

MJF y Adam Cole son dos de las principales estrellas de AEW y recientemente protagonizaron la lucha estelar de All In 2023 enfrentándose por el Campeonato Mundial AEW, solo pocas horas después de haber ganado juntos el Campeonato Mundial de Parejas ROH. A pesar de que había aires de traición entre ambos, finalmente mantuvieron su amistad y lograron refrendarla el pasado domingo cuando derrotaron a The Dark Order en la lucha abridora de All Out 2023.

► Adam Cole resalta el rol de MJF en AEW

Adam Cole ha elogiado las habilidades de liderazgo de su compañero de equipo MJF, luego de los eventos ocurridos en All Out este fin de semana. En la reciente conferencia de medios posterior al evento, el ex líder de The Undisputed Era mencionó el papel de liderazgo que «The Devil» adoptó en la compañía luego de convertirse en el Campeón Mundial de AEW.

«Max es sin duda un líder. Max es alguien que… come, duerme y respira en la lucha libre profesional. Ha estado en una posición en la que ha estado en AEW desde el principio. Él ama AEW, con todo su corazón. Está muy orgulloso del producto que producimos, está muy orgulloso del vestuario».

«Entonces, en general, Max es uno de esos muchachos que predican con el ejemplo. Es alguien a quien todo el vestuario puede admirar de muchas maneras, simplemente por lo apasionado que es por la compañía y lo apasionado que es por querer Sea lo que sea en lo que esté involucrado, para ser lo mejor posible. Ha sido un excelente líder»

MJF vs. Adam Cole

Desde que se volvió técnico, MJF no ha dudado en elogiar a las personas con las que trabaja, lo que quedó evidenciado en su reciente publicación en las redes sociales después del PPV All In. El Campeón Mundial AEW está destinado a ser una gran estrella, y ha sorprendido a propios y extraños el hecho de asumir un rol tan importante en la compañía a tan corta edad.