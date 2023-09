El pacto de broma de Chris Jericho y Lance Storm

El 2 de octubre de 1990, en Ponoka, Alberta, Canadá, como parte de un evento de la promoción Canadian Wrestling Connection, Chris Jericho y Lance Storm tuvieron la primera lucha de sus carreras enfrentándose entre sí hasta empatar cuando se cumplió el límite de tiempo de 10 minutos. Desde entonces, los dos amigos compartieron encordado en 94 ocasiones, destacando cuando compitieron en una batalla real por el Campeonato Intercontinental en WWE Judgment Day 2003.

Chris Jericho battles Lance Storm in WAR! (1995) 🦁⚡️ pic.twitter.com/xuRnqCOKmc — Vintage Puroresu プロレス (@vintagepuro) November 20, 2022

► Chris Jericho y Lance Storm

Pero la última vez que coincidieron en las cuerdas fue en 2005, además de que Storm está retirado desde 2016, por lo que parece complicado que vayan a volver a hacerlo. No obstante, este da a conocer a Chris Van Vliet que ambos siempre han tenido la broma/pacto de tener su último combate entre ellos como tuvieron el primero. Por otro lado, también aclara que no va a esperar mucho tiempo para hacerlo realidad, mientras Jericho sigue adelante con su vida luchística.

«Esa es un poco la broma recurrente entre nosotros, porque a lo largo de los años hicimos un pacto, ya que nuestra primera lucha fue uno contra el otro. Tuvimos un empate de 10 o 15 minutos, no recuerdo cuál, en Ponoka, Alberta, por aquí. Siempre he sostenido que sería genial, especialmente porque todavía nos llevamos bien, hacer nuestra última lucha juntos y que ambos cerremos nuestras carreras de esa manera. Sigo bromeando con él. Es como, amigo, en algún momento tienes que retirarte, o no podré hacerlo. Sabes, tienes que retirarte en los próximos cinco o diez años, amigo, o no quiero hacerlo a los 75 años.»

Continuando con The Ocho, es interesante apuntar que no estuvo esta pasada noche en All Out 2023, lo cual supone su primera ausencia de un PPV de AEW. Ello mientras valora qué camino tomar de ahora en adelante después del fin de la Jericho Appreciation Society.

Chris Jericho vs Lance Storm ECW One Night Stand (2005) pic.twitter.com/tS88xuv7kg — Pencil Neck Geek (@ineed2pi) August 29, 2023