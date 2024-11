AEW va a realizar el evento pay-per-view Full Gear el 23 de noviembre en el Prudential Center -también fue allí la edición de 2022- en la ciudad de Newark en el estado de Nueva Jersey. Es el penúltimo PPV de la casa Élite en 2024. Antes, le tocó el turno a WrestleDream (12 de octubre), y después será el de Worlds End (28 de diciembre).

The chaos has just begun as #AEW tears through the November Rain and rides into Full Gear NEXT WEEK!#AEWFullGear is LIVE on PPV on Saturday, November 23 at 8pm ET/5pm PT!

— All Elite Wrestling (@AEW) November 17, 2024