AEW COLLISION 16 DE NOVIEMBRE 2024 .— Mina Shirakawa está de regreso en AEW, y este sábado la veremos enfrentar a Harley Cameron en un duelo que atraerá a los fans de ambas luchadoras. La rivalidad se encendió el miércoles en AEW Dynamite, pues Cameron interrumpió la entrevista de Shirakawa con Renee Paquette para desafiarla. Con esta lucha, Harley buscará consolidarse, mientras que Mina, con su experiencia internacional, tratará de demostrar por qué es una amenaza para la división femenil de AEW. La acción de AEW Rampage se emite desde la MVP Arena, en Abany, New York.

En la tercera entrega de su rivalidad, ahora bajo reglas sin descalificación, la Campeona Mundial AEW, Mariah May, defenderá la corona ante Anna Jay, quien llega dispuesta a arriesgarlo todo.

En encuentro de la Four-Way Contenders Series, veremos a The Acclaimed (Anthony Bowens y Max Caster) vs. La Facción Ingobernable (Rush y The Beast Mortos) buscando un lugar para las lucha por el Campeonato Mundial de Parejas AEW en Full Gear.

El experimentado Shelton Benjamin enfrentará al mexicano Komander. MVP estará en la esquina de Benjamin, mientras que Alex Abrahantes apoyará a Komander en una de sus pruebas más difíciles.

Daniel García, conocido por su versatilidad técnica, se enfrentará al carismático Johnny TV, quien contará con el apoyo de Mansoor y Mason Madden.

Además, Powerhouse Hobbs tendrá un choque contra Bulk Bronson.

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro