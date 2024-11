¿Te acuerdas de Mason Ryan? Él recuerda la WWE

Hubo una época en que se pensaba que Mason Ryan podría ser un nuevo Batista. Nada más lejos de la realidad. Acabó pasando sin pena ni gloria por la WWE. Quizá lo que más se recuerda de él es que formó parte, no originalmente sino más adelante, de la facción The Nexus y que colaboró entonces con CM Punk. Terminó su carrera en 2015. En la actualidad, de acuerdo a sus redes sociales, es inversor inmobiliario, artista del Circo del Sol o presentador del pódcast WWRE.

► Mason Ryan recuerda la WWE

Pero nos ocupamos de él nuevamente porque mientras hablaba con Metro se acordaba de sus tiempos en la compañía, empezando por su debut en 2011 ayudando al «Best in the World» en su rivalidad contra John Cena:

«Supongo que nunca estás realmente preparado para eso. Era muy nuevo, pero realmente encajaba con lo que estaban buscando: alto, bastante musculoso, tenía cierto aspecto. Así que me lanzaron bastante pronto, tal vez demasiado pronto, no lo sé».

Continuando con la lesión que sufrió ese mismo año y que no le permitió enfrentar al 16 veces campeón del mundo en una gira por Australia, lo cual bien podría haber supuesto en empuje en su carrera:

«Estas pequeñas cosas pueden afectar mucho tu carrera. Si Roman Reigns hubiera tenido una lesión o algo hubiera pasado en el momento equivocado, podría haber terminado siendo nada».

Y acabando con su despido en 2014 y su vida posterior:

«En ese momento, tenía 33 o 34 años. Ir a trabajar para Cirque du Soleil, haciendo cinco shows a la semana, probablemente significaría el final de mi carrera en la lucha libre. No fue una decisión fácil porque, obviamente, había trabajado muy duro para llegar a donde estaba. Me encantaba la lucha libre. Pero todo se acomoda (dice sonriendo). Estoy trabajando para una compañía increíble en Cirque du Soleil, presentando un espectáculo asombroso cada noche. Esto aún no se acaba. Todavía tengo un largo camino por recorrer».