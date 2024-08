¿AEW en The Sphere de Las Vegas? Tony Khan contesta

The Sphere en Las Vegas es un innovador y masivo centro de entretenimiento que destaca por su estructura esférica única y tecnología avanzada. Inaugurada en 2023, es conocida por ser el edificio esférico más grande del mundo, con 112 metros de altura y 157 metros de ancho. Está ubicado cerca del Venetian Resort en el Strip de Las Vegas. Fue diseñada principalmente para conciertos, eventos deportivos, proyecciones de películas, y otros espectáculos en vivo, ofreciendo una experiencia sensorial completa con tecnología de audio avanzada, efectos visuales 4D, y capacidad para más de 18,000 personas. Ahora, ¿podría albergar shows de lucha libre, por ejemplo, de AEW?

De momento, el presidente de la casa Élite, Tony Khan, fue preguntado sobre si ha hablado de ello durante su reciente entrevista en The Dan LeBatard Show:

La lucha libre profesional no tiene ahora mismo programado un evento en The Sphere pero la UFC, socios de la WWE, realizarán UFC 306 el 14 de septiembre allí. Esta velada contará con dos peleas titulares, en una Sean O’Malley expondrá el Campeonato Mundial de Peso Gallo contra Merab Dvalishvili y en otra la mexicana Alexa Grasso hará lo propio con el Campeonato Mundial de Peso Mosca ante la ex campeona Valentina Shevchenko.

