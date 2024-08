Mariah May: «Toni Storm morirá en All In»

All In verá a «Timeless» Toni Storm exponer el Campeonato Mundial de AEW contra «The Glamour» Mariah May, quien lo ve como el escenario ideal para matarla. Ya hace unos días la retadora pronunciaba estas palabras: “Eso me pareció una celebración extra por el trabajo que hice. Eso es lo que fue. Mi madre estará allí en All In. Ella me observará desde la primera fila mientras destruyo lo que queda de Toni Storm”.

For the #AEW Women’s World Championship!

Toni Storm (c) v. Mariah May ‘The Glamour’ @MariahMayx will challenge former mentor, Champion ‘Timeless’ Toni Storm on the biggest stage of them all: #AEWAllInLondon THIS SUNDAY at @wembleystadium! 🎟 https://t.co/r5aFwvDsAU pic.twitter.com/Nhf6nKZ2Cv — All Elite Wrestling (@AEW) August 20, 2024

► Mariah May amenaza a Toni Storm

Más recientemente, dio continuación a esas declaraciones comentando lo siguiente durante una entrevista con Busted Open cuando solo faltan cinco días para el PPV del 25 de agosto en el Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra.

«Ir al estadio de Wembley es una locura para mí. Recuerdo ir de niña, y nunca pensé que actuaría en el estadio de Wembley porque no habíamos tenido lucha libre allí durante mucho tiempo, hasta que AEW recientemente fue a Wembley y como que hizo realidad ese sueño porque no era realmente un sueño realista de tener. Pero en cuanto a Toni Storm, por supuesto que siempre tuve ese plan. Al principio, no voy a mentir, solo me estaba divirtiendo y jugando con ella, y luego, cuando Tony Khan anunció que la ganadora del Torneo de la Fundación Owen Hart tendría una lucha en Wembley, sentí que era el escenario perfecto para hacer esto, dado que soy del Reino Unido. Es la multitud más grande que tenemos, y es el lugar perfecto para que Toni Storm muera«.

