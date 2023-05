AEW Double or Nothing suma ya 6 combates

Para quien quisiera estar al tanto del devenir de AEW de cara al verano, el último episodio de Dynamite fue cita imperdible. Allí, además de confirmarse el próximo estreno de Collision y sus siguientes fechas, la casa Élite añadió cuatro luchas para el cartel de Double or Nothing.

Entre ellas, tres de carácter titular. El más sorprendente, tal vez, un duelo de escaleras donde Wardlow pondrá en juego el Campeonato TNT ante Christian Cage, propuesto por el propio “Mr. Mayhem”. Se trata de la primera oportunidad titular para Cage desde All Out 2021, cuando intentó sin éxito conquistar el Campeonato Mundial AEW que entonces portaba Kenny Omega.

Aunque no le anda a la zaga la lucha que protagonizará Orange Cassidy. Con su habitual desdén hacia la vida, el “Freshly Squeezed”, tras conocer que 20 luchadores querían hacerse con su Campeonato TNT, dijo que lo veremos defenderlo ante todos mediante una batalla campal. De momento, la identidad de los contendientes no se ha revelado.

En cuanto al plano femenil, Jamie Hayter estará lista para Double or Nothing 2023, porque se anunció que precisamente la gladiadora que la lesionó, Toni Storm, supone su rival. Revancha de Full Gear 2022, allí Hayter se impuso a Storm, iniciando su actual reinado.

Y como plato fuerte, ya sin cetros sobre la mesa, un nuevo “Anarchy in the Arena”, esta vez con The Elite (Kenny Omega, “Hangman” Page y The Young Bucks) y Blackpool Combat Club de batalladores. El anterior, disputado en Double or Nothing 2022, fue uno de los mejores combates del pasado año, así que las expectativas son grandes.

Programado para el domingo 28 de mayo desde la T-Mobile Arena de Paradise (Nevada, EE.UU.), AEW Double or Nothing 2023 cuenta con el siguiente cartel.

Former #AEW Women’s World Champion Toni Storm wants the gold back around her waist, and has challenged current Champ @jmehytr for a rematch for the title at #AEWDoN LIVE on PPV from @TMobileArena Sunday May 28th!

