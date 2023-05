Saraya lo ha conseguido: su hermano debutará en AEW en agosto

A finales de 2022, Zak Zodiac daba a entender que iba a firmar con AEW, pero esto no ha ocurrido en los seis meses que han pasado desde entonces. Durante 2023 hasta ahora, el luchador de 31 años ha tenido 23 luchas, todas ellas en el continente europeo como independiente, destacando su trabajo en la reconocida promoción RevPro.

Entonces señalábamos que no teníamos conocimiento de que hubiera tenido conversaciones con Tony Khan para perseguir ese objetivo de convertirse en All Elite, o al menos de tener una lucha en esta empresa. No obstante, mientras hablaba recientemente en el podcast The Corner, su hermana, Saraya, confirmaba que sí lo ha hecho.

#ItsTime to debut in #poland Country number 5 and match 50 of 2023 🙌🏼 pic.twitter.com/bTuOEtwDCg — Zak Zodiac (@TheZakZodiac) May 19, 2023

> ¿Zak Zodiak en AEW?

“Tony fue increíble. Estaba hablando con él y le dije: ‘Tal vez podamos ponerlo en un dark match hoy’. Me dijo: ‘Consigue una visa, puedes estar en todos los dark matches que quieras’. Así que le conseguí a Zak un visa, por lo que debería estar aquí en agosto en algún momento”.

La Outcast comenta además que le gustaría que su hermano tuviera su propia película, como ella con ‘Luchando con mi familia’:

“Me gustaría una de mi hermano Zak. Porque siento que él también tenía una historia muy especial en la que WWE nunca le dio la oportunidad. Nunca”.

Preparing for the opportunities of tomorrow! pic.twitter.com/ld7firNAP0 — Zak Zodiac (@TheZakZodiac) May 18, 2023

¿Qué opinas de las palabras de Saraya?