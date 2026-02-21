AEW habría congelado el contrato de Chris Jericho para que no vaya a WWE

Aunque todo el mundo esperaba, según distintos reportes de prensa, que Chris Jericho hiciera su esperado regreso a WWE en Arabia Saudita, como una de las sorpresas del Royal Rumble 2026, esto, finalmente, no ocurrió.

► Tony Khan habría congelado el contrato de Chris Jericho , ¿le alcanzará para estar en Elimionation Chamber 2026?

Y ahora, hay nuevos reportes periodísticos que indican que Tony Khan, Presidente de AEW, decidió hace unas semanas el impedir que Chris Jericho abandone AEW, y le habría congelado el contrato.

Primero fue Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien reportó que fuentes dentro de AEW le dijeron que «Chris Jericho está firmemente bajo contrato con AEW».

Además, Ross Sapp dijo que lo que creen muchas personas tras bambalinas en AEW es que Khan decidió congelar el contrato de Jericho, luego de que el año pasado Jericho se tomara unos meses fuera de las pantallas televisivas por distintos asuntos.

En la más reciente edición del Wrestling Observer Radio de esta semana, Dave Meltzer también dijo que escuchó que AEW congeló el contrato de Chris Jericho. Estas fueron sus palabras:

“Según el informe inicial de Fightful Select, el contrato de Jericho con AEW fue congelado, y se cree que su acuerdo fue congelado cuando se tomó tiempo fuera de la programación de AEW. Yo también he escuchado cosas en esa línea; que el contrato de Jericho fue congelado es probablemente lo que ocurrió.

AEW pudo congelar el contrato de Jericho y agregarle más tiempo debido a que el luchador se tomó descansos en distintos momentos durante su acuerdo más reciente. Jericho había tomado largos periodos fuera en diferentes momentos durante este último contrato, así que yo sabía que tenían el derecho de congelar el contrato y añadir más tiempo. No sabía que lo hubieran hecho.”

Las fuentes con las que me he comunicado han permanecido “en silencio” sobre el tema, y nadie me negó que el informe de Fightful fuera falso. Obviamente, le pregunté a todo el mundo, y el silencio es silencio. Estaría 95%, si no más, seguro de que si ese informe fuera falso, lo sabría muy rápidamente. Por lo tanto, voy a asumir que es cierto porque nadie me dijo que fuera falso.”

“Así que eso probablemente retrasa que Jericho vaya a WWE por un periodo de tiempo, pero eventualmente tendrá el derecho de ir, o quizá puedan llegar a algún acuerdo. No lo sé.”

“Los fanáticos de WWE serían más receptivos con Chris Jericho… es como lo que pasó con Cody Rhodes. Según mi percepción sobre la mentalidad de Jericho, no creo que regresar para lo del Salón de la Fama de WWE sea realmente algo tan grande para él como lo sería para otros. No creo que esté en contra ni nada por el estilo. Creo que sí lo haría, pero también pienso que, si todo hubiera permanecido como estaba hace un par de años, él se habría quedado en AEW hasta el final y luego habría sido algo así como un embajador de marca para AEW después o lo que fuera. Creo que eso habría sucedido.”

“Mi creencia es que probablemente sea mejor para la carrera de Jericho en este punto regresar a WWE y estar en un lugar donde la base de fanáticos sea más receptiva con él”, señalando que recientemente ha sido rechazado por parte del público de AEW. “Simplemente es mejor para su carrera en este momento estar en un lugar con una base de fans más dispuesta a aceptarlo.”

“Fuentes cercanas a Jericho han permanecido en silencio sobre su futuro dentro del ring. Además, se informa que Jericho le ha dicho a algunas personas que estaría abierto a un regreso a WWE, pero el ex Campeón Mundial de AEW y WWE está preocupado de que pueda tener que renunciar a sus proyectos externos restantes mientras esté allí.

Por lo tanto, el estado actual del contrato de Jericho con AEW probablemente lo descarta como la persona dentro de la caja que está apareciendo en la televisión de WWE. Por el momento, Chris Jericho sigue figurando como parte del roster oficial de AEW”.

Recordemos que Variety reportó en octubre de 2022 que Chris Jericho había firmado un nuevo contrato por tres años más con AEW y que tendría más responsabilidades tras bambalinas, siendo asesor creativo y agente de luchas y que su contrato iba hasta diciembre de 2025.

Sin embargo, ya casi acaba febrero de 2026 y el perfil de Jericho permanece en la lista de luchadores activos del sitio web oficial de AEW.

Jericho firmó contrato con AEW en enero de 2019 y para agosto de ese año se convirtió en el primer Campeón Mundial de Peso Completo AEW de la historia. La última vez que apareció fue en el PPV AEW Dynasty 2025, el 6 de abril del año pasado, en donde perdió el Campeonato Mundial de Peso Completo ROH ante Bandido.

La última lucha de Jericho en WWE fue en una batalla campal de 50 hombres en el Greatest Royal Rumble en Arabia Saudita en 2018, por lo que se quería su regreso en este Royal Rumble 2026, hasta Adam Pearce hizo un comentario refiriéndose a una de las icónicas frases de Jericho y esta semana apareció una misteriosa caja en Raw que dice «no abrir hasta el 28 de febrero de 2026», fecha del evento premium WWE Elimination Chamber 2026.