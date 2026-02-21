SmackDown: Tama Tonga venció a Ilja Dragunov | Uncle Howdy amenazó a Solo Sikoa

Esta noche en WWE SmackDown, el ruso Ilja Dragunov se enfrentó a Tama Tonga, quien ha venido ganando sus luchas en las últimas semanas y mostrándose poderoso, y esta noche, no fue la excepción.

► Momentos clave

La lucha empezó con Ilja corriendo a darle un puñetazo a Tama Tonga, lo llevó al esquinero y lo pateó… Tama Tonga reaccionó con un golpe con el antebrazo y lo llevó a punta de golpes al otro esquinero, en donde lo pisoteó.

Tama Tonga fue a buscar a Ilja y le dio un rodillazo el ruso, quien siguió dominando con sus derechazos y luego, con tremendo súplex para Tonga.

Ilja pateó a Tonga y lo sacó del ring tras un rodillazo a la cara. Tama Tonga luego le hizo un destrozaquijadas a su rival con las sogas, le dio varios codazos y lo pateó en la espalda cuando buscaba el 619 el ruso, para sacarlo del encordado.

Más adelante, Tama Tonga le dio un derechazo fuerte a Ilja, este luego le dio un lazo al cuello en el esquinero en dos ocasiones y, con un azotón de espaldas contra la lona, pudo caerle con un buen rodillazo al abdomen.

Tonga no dejó volar a Ilja, lo mandó él por los aires desde el esquinero y con un DDT giratorio logró una cuenta en dos segundos. Luego, ambos se chocaron con un lazo al cuello y quedaron tendidos en la lona.

Ilja con un tremendo súplex castigó la nuca de Tonga y hasta hizo que Solo Sikoa quisiera entrar, pero se contuvo.

Ilja castigó con su Constantine Special a Tama Tonga, pero el de MFT logró evitar la tercera palmada del réferi Charles Robinson. Tama Tonga luego mandó de cabeza contra la lona a Ilja, y le hizo salir sangre de la nariz.

Ilja castigó a Tonga con un tremendo sentón de espaldas contra la lona, le dio un derechazo a JC Mateo para bajarlo de la ceja del ring y sobrevivió a una rodada a espaldas de Tama Tonga.

Ilja conectó una patada enzuigiri a la cabeza de Tonga, luego, Tonga Loa evitó una patada enzuigiri y Tama Tonga se llevó la victoria con su Cut Throat, su versión del Hidden’s Blade de Will Ospreay.

► ¿Y ahora qué?

Ilja Draguvov tiene asegurada ya una lucha titular por el Campeonato de los Estados Unidos WWE ante Carmelo Hayes, su ahora amigo. Sin embargo, ¿por qué no hacer una triple amenaza, mejor?

Solo Sikoa tomó micrófono para decir que iba por todos los títulos con sus muchachos de MTF… Ilja se le subió a la espalda a Sikoa y recibió la paliza más grande de su vida.

Matt Cardona apareció, pero Tama Tonga se lo llevó de una patadota. Apollo Crews también recibió una patadota a la cabeza de parte de Talla Loa, el gigantón del grupo.

De la nada, se apagaron las luces y Uncle Howdy apareció en el Titantron con un video en donde retó a Solo Sikoa a mostrarle al mundo que puede valerse por él mismo.

«La próxima vez que te vea en el ring, será solo. La gran pregunta es: ¿tú te presentarás, Solo Sikoa?«, sentenció Uncle Howdy antes de que pasáramos a otra cosa.