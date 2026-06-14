AEW Collision: Jake Doyle venció a «Speedball» Mike Bailey

Esta noche, en la octava lucha del más reciente Collision presentado por AEW, vimos una sorpresiva victoria de Jake Doyle, quien dominó a «Speedball» Mike Bailey.

► Momentos clave

El combate comenzó con una toma de réferi donde Doyle hizo valer su fuerza física. Bailey no se quedó atrás e intentó atacar con machetazos al pecho. Sin embargo, el miembro de la Don Callis Family controló los primeros segundos con su poderío.

La velocidad de «Speedball» cambió el rumbo del encuentro gracias a estas movidas: Una vistosa frankensteiner para mandar a volar a Doyle. Un espectacular moonsault rebotando en las cuerdas hacia fuera del ring. Y una combinación de superkick, machetazos y patadas en el esquinero.

La ventaja de Bailey se esfumó cuando se distrajo con el Campeón TNT, Kevin Knight, quien estaba en la mesa de comentarios.

Doyle aprovechó el descuido de inmediato. Azotó a «Speedball» de espaldas contra la ceja del ring y luego lo castigó con una llave adormecedora y un doloroso puñetazo al pecho.

Tras regresar de los comerciales, Bailey recuperó energía y conectó una patada enzuigiri a la cabeza. Doyle respondió con un fuerte golpe Hidden Blade, pero «Speedball» revivió y aplicó una vistosa plancha con giro de 450 grados. Doyle sobrevivió a la cuenta y contestó con un suplex.

El final llegó cuando Bailey voló desde el esquinero para un rodillazo a la espalda. Doyle esquivó el movimiento en el último segundo. Con su rival en la lona, Jake Doyle remató a Mike Bailey con un definitivo powerbomb para ganar por cuenta de tres.