AEW Collision: The Death Riders destrozaron a Shane Taylor Promotions

Esta noche, en la novea lucha del más reciente Collision presentado por AEW, vimos una gran lucha en donde Jon Moxley y The Death Riders vencieron a Shane Taylor Promotions en una brutal y sangrienta lucha callejera al estilo Cincinnati en AEW.

► Momentos clave

Este choque de cinco contra cinco recibió una calificación perfecta de 10 puntos de parte de SÚPER LUCHAS y lo consideramos un clásico instantáneo de AEW Collision, lleno de extrema violencia.

La rivalidad estalló tras la paliza de la semana pasada a The Death Riders. Esta vez, la acción inició en la oscuridad del estacionamiento de la arena. Los diez luchadores se dieron con todo antes de pasar a la zona del público y al cuadrilátero.

Hubo momentos muy intensos en ringside: Jon Moxley mordió la cabeza de Shane Taylor. The Infantry atrapó a Claudio Castagnoli entre varias barricadas de protección.

Trish Adora encaró a Castagnoli y lo castigó con varios potentes machetazos al pecho. Marina Shafir y Castagnoli castigaron a Adora con un Helicóptero The Giant Swing y una patada directa al rostro.

El uso de objetos ilegales subió la temperatura del combate. Las manoplas y las sillas aparecieron para darle el control a Shane Taylor Promotions. Incluso hicieron que Marina Shafir cayera descalza sobre una peligrosa mezcla de tachuelas, vidrios rotos y soldados de juguete.

A pesar del dolor, el equipo de Moxley resistió. Daniel García logró escapar de una llave de rendición usando un pedazo de vidrio para cortar a Lee Moriarty. Luego lo castigó con su llave Dragon Tamer.

El final llegó con una secuencia destructiva sobre la zona llena de vidrios y tachuelas. Moxley conectó un rápido cutter sobre Shane Taylor. De inmediato, PAC sumó un potente lazo al cuello.

Para rematar la victoria, Jon Moxley aplicó su famoso Paradigm Shift directamente sobre los objetos punzantes. Así logró la cuenta de tres en una lucha perfecta que no tuvo puntos negativos.